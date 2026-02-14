Este 2026 México tendrá grandes festivales de música a los cuales podrás ir si eres fan de acudir a este tipo de eventos. Para complementar tu outfit y ser admirada por todos, debes llevar una buena manicura. Por ello, traemos para ti los 5 colores en uñas que son tendencia e ideales para todo tipo de formas. Estos son los 7 tonos que se ven bien en gelish o rubber.

De acuerdo con un artículo del portal Essie, para acudir a los festivales, que normalmente se realizan durante verano, es indispensable llevar una manicura con tonos acordes a la época, que van desde uñas glitter hasta lo más extremo, que son los colores pastel, dos estilos que no fallan en esos días donde los rayos del sol se intensifican. Estos son los 7 modelos elegantes rubber para uñas quebradizas.

Los mejores colores de manicura para brillar en los festivales de música

1. Azul: Se recomienda utilizar azul cielo o azul hipnótico, tonos que van bien para verano, que está próximo a acercarse.

5 colores en uñas que son tendencia para ir a festivales de música: son ideales en todo tipo de formas|Pinterest

2. Brillosos: Puedes elegir un color que vaya bien con el verano y agregarle brillitos, con el objetivo de que tus manos luzcan al ritmo de la música y las luces.

3. Rosa: Es el mejor color en uñas para llevar a un festival de música y le queda bien a diferentes looks. Puedes elegir un fucsia o un rosa pastel.

4. Naranjas: Es un color que es tendencia y está lleno de energía, como lo son los festivales de música, ya que algunos llegan a durar hasta 3 días.

5. Púrpura: El color de esta manicura es una gran combinación para todo tipo de outfits y ya ha sido tendencia en años pasados en diferentes festivales de música.

Cabe destacar que estos 5 colores de uñas para todo tipo de festivales de música los puedes llevar en las uñas que más se te acomoden o gusten, desde almendradas, cuadradas, redondas, hasta las más exóticas, como lo son las stiletto.

