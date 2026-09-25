5 cosas que debes saber sobre la planta Peperomia: cuidados, riego y cuántos tipos hay

La planta Peperomia es una de las más bonitas para decorar el hogar. Aunque existen más de mil especies, con hojas grandes y pequeñas, todas se cuidan por igual para que crezcan saludables, fuertes y muy verdes. Además, son muy baratas rondando los $59 pesos mexicanos. Por eso, si quieres tener este hermoso ser vivo en tu casa, sigue estos 7 consejos sobre su riego, sustrato y tipo de luz.

Cómo cuidar la planta Peperomia

La Peperomia no suele entrar en las listas de plantas de interior fáciles de cuidar, pero tampoco es como que sea una ciencia complicada. De acuerdo con Verdecora, lo ideal es que estés al pendiente de ella con las siguientes necesidades:

Si aprendes a cuidar la planta Peperomia, crecerá muy sana.|(ESPECIAL/CANVA)

Busca buena iluminación : debe estar en el interior, pero es ideal ponerla cerca de la ventana para que le dé la luz indirecta del sol. Cuida que no le llegue directo, porque se queman fácilmente.

: debe estar en el interior, pero es ideal ponerla cerca de la ventana para que le dé la luz indirecta del sol. Cuida que no le llegue directo, porque se queman fácilmente. La temperatura: al ser de origen tropical, la Peperomia necesita una temperatura cálida entre los 21 grados, por lo que en invierno debes tener cuidado de que no se exponga a temperaturas más bajas a los 13 grados, según recomienda Verdecora .

al ser de origen tropical, la Peperomia necesita una temperatura cálida entre los 21 grados, por lo que en invierno debes tener cuidado de que no se exponga a temperaturas más bajas a los 13 grados, según recomienda . El sustrato es importante: si quieres que crezca sana, la tierra debe tener mantillo orgánico.

si quieres que crezca sana, la tierra debe tener mantillo orgánico. Trasplantar la Peperomia: es ideal acero una vez al año cuando es un retoño. Luego, ir vigilando las raíces y su crecimiento.

es ideal acero una vez al año cuando es un retoño. Luego, ir vigilando las raíces y su crecimiento. Cómo podarla: no es necesario hacerlo tan seguido y no cambia mucho su crecimiento, pero si quieres mantenerla al 100%, hazlo cuando los tallos se alarguen mucho por falta de luz; mejor muévela de lugar.

¿Cuál es el mejor tipo de Peperomia para la casa?

Como te comentamos al inicio del artículo, hay más de mil especies de plantas Peperomia, pero las más populares, según El Mueble, cumplen los requisitos estéticos para decorar y lucir hermosas en tu casa , sobre todo si logran florecer. Estas son las ideales: