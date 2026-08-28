Checa la receta para hacer unos ostiones mignonette con tres salsas dignos de ser presentados en MasterChef 24/7

La cocina más poderosa de México ha sido una escuela que sacó lo mejor de todos los participantes que pasaron por ella y es que aprendieron de todos los tipos de gastronomía, desde la más tradicional hasta la más sofisticada y es por ello que, en esta ocasión, te compartimos la receta para hacer unos deliciosos ostiones mignonette con tres salsas dignos de ser presentados en MasterChef 24/7.

La receta COMPLETA para hacer ostiones mignonette con tres salsas

Ingredientes:

• 6 piezas ostiones japoneses

• 35 ml mignonette de clamato

• 35 ml mignonette de chile habanero

• 35 ml mignonette de jalapeño

• 5 g brotes de rábano

• 300 g sal gruesa

Preparación:

1) Coloca una capa uniforme de sal gruesa o piedras de río limpias sobre un plato previamente enfriado

2) Acomoda los seis ostiones abiertos sobre la base verificando su estabilidad y una presentación correcta

3) Sirve las mignonettes de clamato, chile habanero y jalapeño por separado en recipientes individuales

4) Coloca aproximadamente 20 ml de cada mignonette en su respectivo recipiente de servicio

5) Decora con brotes frescos procurando una presentación limpia y equilibrada

6) Mantén el plato refrigerado hasta el momento del servicio

Notas:

• Sirve frío

• Mantén las mignonettes refrigeradas hasta el momento del servicio

• Utiliza brotes frescos para una mejor presentación

En dado caso de que también tengas interés por conocer la receta para preparar un delicioso pastel de carne, la puedes encontrar en el siguiente enlace.

“Trabajen en serie": El invaluable consejo de la Chef Lili Cuéllar para los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al último eliminado de MasterChef 24/7 y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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