5 diseños de piñatas caseras; perfectas para los amantes de los años 80

Uno de los elementos decorativos más importantes de todos y que no puede faltar en ninguna fiesta infantil es la piñata, teniendo en cuenta que en su interior posee todo tipo de objetos que al romperse, caerán y serán recogidos por los más pequeños. Son perfectas para hacer en casa con pocos elementos y en esta ocasión, si estás organizando un cumpleaños infantil para algunos de tus hijos, te vamos a compartir la idea de estas piñatas de los años ‘80 para que hagas en casa.

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Las piñatas son recipientes huecos que se cuelga en lo alto para romperse con un palo durante una celebración y liberar así dulces o premios en su interior. Su origen se remonta a miles de años atrás, pero con el paso de los años, fue instalándose como algo clave de la cultura mexicana y la forma más conocida es en forma de estrella con sus picos y que pueden elaborarse con barro o con materiales reciclados.

A veces no es necesario ser un experto en manualidades para hacer una piñata ni tampoco gastar tanto dinero en comprarla en ciertos lugares, teniendo en cuenta que con un poco de imaginación y siguiendo los pasos, vamos a poder lograr un resultado realmente increíble y las podrás personalizar como más te guste. Y como el niño será el protagonista de la fiesta, elegirá la temática de esta piñata, y a continuación te dejaremos algunas ideas de los años ’80.

Qué necesitas para estas piñatas

En los últimos días se ha puesto de moda nuevamente la tendencia de los ’80, y es que a través de la Inteligencia Artificial, se ha podido ver cómo luciríamos en estos años. Por eso, si eres un amante de esta moda y quieres personalizar una fiesta, necesitarás de algunos elementos como cartones, papel crepé de colores, entre otros.

5 diseños de piñatas inspiradas en los años '80

Piñata de casete de los ‘80

Piñata circular con forma de vinilo y la frase ‘Rock & Roll’

Piñata rectangular en forma de equipo de radio de los ‘80

Piñata en forma de bola de disco

Piñata en forma de tocadiscos