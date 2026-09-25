No solo es rica y dulce, estos son los efectos antienvejecimiento y antiinflamatorios de la mandarina según los expertos

¡La temporada de mandarina llegó a México! El último trimestre del año destaca como el mayor período de producción de mandarinas en nuestro país, dando como resultado supermercados y abarrotes repletos de este jugoso cítrico. A continuación, te compartimos algunos beneficios de esta deliciosa fruta de temporada, pues es perfecta para combatir los signos de envejecimiento e inflamación.

También te puede interesar: Poner té verde en la Calathea: para qué sirve y por qué es el secreto de los viveros

¿Cuáles son los beneficios de la mandarina? Estos son los efectos antienvejecimiento y antiinflamatorios

De acuerdo con expertos del Universum, Museo de las Ciencias, la mandarina cuenta con grandes beneficios para el cuerpo humano gracias a su alto contenido en vitamina C, B1, B2 y B6; así como sus flavonoides y betacaroteno, que funcionan como antioxidantes para la piel. En otras palabras, se trata de compuestos que son perfectos para prevenir el envejecimiento de manera natural.

Las membranas de las mandarinas también cuentan con una alta concentración de fibra y hesperidina, que es un flavonoide con actividad antiinflamatoria y analgésica; mientras que el aceite que se extrae de la cáscara puede tener un efecto de aromaterapia al relajar la mente y reducir la tensión nerviosa. Además es rica en potasio y magnesio.

Lo mejor de todo es que se trata de una fruta verdaderamente versátil que sirve como saborizante natural de diversos alimentos y bebidas; además de que también suele estar presente en cosméticos. Por si fuera poco, al tratarse de una fruta de temporada, sus nutrientes, sabor y aroma están presentes con mayor intensidad.

¿Hasta cuándo dura la temporada de mandarinas en México?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, la temporada de mandarinas en México comienza entre finales de septiembre e inicios de octubre. No obstante, los meses con mayor producción suelen ser el último trimestre del año: octubre, noviembre y diciembre. Esta se extiende hasta marzo del próximo año, por lo que aún tienes bastante tiempo para sacarle el mayor provecho a este cítrico que cuenta con un sinfín de beneficios para el cuerpo.