El mes de marzo trae consigo la primavera, un puente y el inicio de la Semana Santa, por lo que es buena fecha para armar las maletas y sacar del armario el traje de baño para ir a la playa durante los días de vacaciones. Aunque antes de armar los planes, échales un ojo a estos 5 diseños de uñas que estarán en tendencia durante esta estación en 2026. En cambio, si lo que buscas son modelos para pies, estos 11 ejemplos son buena opción.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, la manicura pulida quedará en el olvido durante la primavera-verano, para darle paso a los colores vibrantes, que les darán a tus uñas un aspecto limpio y bien cuidado. Entre los esmaltes que estarán a la moda son el naranja cítrico y el azul eléctrico. Estos son los 7 diseños recomendados y hechos por la IA para estar en tendencia y ponerte en marzo 2026.

Diseños de uñas para lucir en la playa

1. Efecto sirena: Un diseño ideal para lucir en la playa, pues sus colores le dan ese resultado visual que todas desean presumir a pie del mar.

5 diseños de uñas estilo playa ideales para estar en tendencia esta primavera 2026|Pinterest

2. Estampado playa: A tu diseño de uñas le puedes agregar estampados relacionados a la playa, como el mar, palmeras, conchas o unas flores, para hacer referencia a la primavera.

5 diseños de uñas estilo playa ideales para estar en tendencia esta primavera 2026|Pinterest

3. 3D: Los colores pastel serán tendencia en primavera, los cuales puedes combinar en tus uñas con un diseño 3D, como gotas de gel para asimilar las perlas o estrellas del mar.

5 diseños de uñas estilo playa ideales para estar en tendencia esta primavera 2026|Pinterest

4. Limonada: Un diseño sumamente fresco y cítrico que hace alusión al color de la limonada, ya que combina los tonos amarillo y verde con un efecto degradado.

5 diseños de uñas estilo playa ideales para estar en tendencia esta primavera 2026|Pinterest

5. French multicolor: Uno de los diseños más clásicos e incondicionales de la manicura, al que le puedes dar un giro distinto al hacerlo multicolor, para así darle un toque más suelto.