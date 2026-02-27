En marzo se dirá adiós oficialmente al invierno y se le dará bienvenida a la primavera, temporada en la que se dejará atrás los abrigos por outfits más sueltos, los cuales puedes combinar con manicura acorde a la estación. Por ello, traemos para ti estas recomendaciones de diseños de uñas recomendadas por la IA para ponerte en este 2026. Estos son los colores que puedes usar en gelish o rubber.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 2025, en este año la tendencia en manicura será de colores vibrantes y pasteles, con el objetivo de que luzcas fresca y divertida, y puedas utilizar durante toda la primavera-verano. Conoce los 7 diseños elegantes rubber: es perfecto para uñas quebradizas.

Las uñas recomendadas por la IA

1. French multicolor: Un diseño clásico al que le puedes dar ese toque fresco con colores brillantes o pasteles, ideales para lucir durante la primavera.

7 diseños de uñas recomendados y hechos por la IA para ponerte en marzo 2026|Pinterest

2. Efecto ojo de gato con rosa: Un modelo perfecto para marzo con suaves tonos rosados que, con la luz, hará que se vea elegante.

7 diseños de uñas recomendados y hechos por la IA para ponerte en marzo 2026|Pinterest

3. Verde: Este color será la sensación para la primavera, según diferentes portales, por lo que tiene que estar en la lista. Son ideales para la festividad de San Patricio, que se celebra el 17 de marzo en Irlanda, algunas regiones de Estados Unidos y en Argentina.

7 diseños de uñas recomendados y hechos por la IA para ponerte en marzo 2026|Pinterest

4. Detalles plateados: Un diseño elegante y moderno que puedes combinar con diferentes colores.

7 diseños de uñas recomendados y hechos por la IA para ponerte en marzo 2026|Pinterest

5. Estampados: Marzo es el mes en el que llega la primavera, por lo que queda perfecto este diseño con estampas de flores.

7 diseños de uñas recomendados y hechos por la IA para ponerte en marzo 2026|Pinterest

6. Cromadas: Este acabado luce en tonos verdes o metálicos, pues según Chat GPT, le da un estilo audaz y festivo.

7 diseños de uñas recomendados y hechos por la IA para ponerte en marzo 2026|Pinterest

7. Milky Nails: Las uñas también llamadas lechosas son ideales para lucir en marzo y recibir la primavera. Puedes optar por varios modelos, como naturales, con brillo e incluso con el efecto ojo de gato.