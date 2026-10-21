5 ideas de disfraces caseros para parejas en Halloween: sorprende con diseños fáciles y divertidos

No hay dudas que una de las fechas más esperadas por muchas personas es Halloween y es que se celebrará el próximo 31 de octubre, que es una tradición de la que nadie quiere perdérselo, ya sea por la decoración de los hogares con los elementos como calabazas y también la posibilidad de que todos se disfracen y no sólo incluye a los niños, sino que te compartiremos cinco disfraces para que lo hagas en pareja y que son realmente originales.

Son cada vez más las personas que se preparan para recibir Halloween y esto tiene que ver con no sólo la decoración de los hogares, sino que será el momento para disfrazarse y en el cual los niños saldrán a pedir dulces por los vecindarios. Incluso, los adultos acuden a algunas fiestas de disfraces, pero hay quienes lo hacen a último momento y se quedan sin la posibilidad de elegir un buen atuendo para la Noche de Brujas.

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Hay muchas personas que buscarán destacarse para Halloween con sus disfraces, y es que elegirán desde personajes de terror clásicos, de suspenso y hasta de superhéroes, por lo que es un buen momento para sobresalir. En este caso, si tienes pensado ir con tu pareja y ser el centro de atención, deberías saber que hay cinco disfraces para que hagas con tu pareja y que son muy originales.

5 disfraces para hacer en pareja en Halloween

Parejas famosas: pueden ser de la vida real o de la cultura pop y recrear la apariencia de parejas históricas como Bonnie y Clyde, Beyoncé y Jay Z o Harry y Meghan Markle