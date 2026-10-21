Cómo usar la sombra mate en tono topo para disimular los párpados caídos después de los 50
La apariencia de los párpados caídos puede acenturarse con la edad, pero aun así se pueden lucir maquillajes espectaculares siguiendo las técnicas correctas.
Con el paso del tiempo, la piel va cambiando y hay ciertos rasgos que empiezan a notarse más a partir de los 50 años, como los párpados caídos. La buena noticia, es que disimularlos es sumamente sencillo cuando se apuesta por maquillajes bonitos y fáciles de hacer, incluyendo la aplicación de sombras mate en un color "topo" para looks sofisticados y que rejuvenece la mirada al instante sin saturar.
¿Cómo usar sombra mate café grisácea tipo "topo"? Los pasos infalibles para ocultar los párpados caídos en piel madura
- Prepara la piel y aplica un primer especial. Muchas personas lo ignoran, pero hidratar la piel es indispensable antes de maquillar, no importa la edad. Esto porque además de cubrir las necesidades diarias, favorece una correcta aplicación de los productos para que se vean más bonitos y duren todo el día. También considera usar un primer para sombras, que dejará los párpados listos para el pigmento y minimizará el efecto de "caídos".
- Aplica la sombra mate sobre los pliegues de los párpados caídos. Con una brocha pequeña y de buena densidad, toma el color "topo", que es un café grisáceo, y llévalo hacia los pliegues. Distribuye suavemente para no dejar zonas con exceso de producto y que el maquillaje no termine arruinándose por los párpados caídos. Este tipo de fórmulas dan un aspecto pulcro cuando están bien trabajadas, según explica RMS Beauty.
- Crea un efecto ahumado en la mirada para un look elegante después de los 50. Una de las técnicas de maquillaje preferidas de las mujeres maduras, es el efecto ahumado, pues aporta profundidad y brinda una sensación de elegancia muy favorecedora. Con la misma sombra mate, difumina hacia la parte superior de los ojos sin que cubra el arco de las cejas.
- Combina sombras matificadas con brillo para pieles maduras. Si te preocupa que tu rostro pueda verse apagado o que el tono topo resalte la apariencia de los párpados caídos, esto se puede evitar con un toque de brillo. Elige una sombra similar al color o glitter compacto y aplica en la parte superior con sutileza.
- Haz un delineado favorecedor para los párpados caídos. Como paso final en esta rutina de maquillaje que es perfecta para mujeres después de los 50 años, hazte un delineado especial para los párpados caídos. De acuerdo con un artículo de Vogue US, los que tienen la esquina bien definida y son delgados en la parte inicial ayudan a minimizar este detalle sin opacar a las sombras.