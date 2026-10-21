Cómo usar la sombra mate en tono topo para disimular los párpados caídos después de los 50

Con el paso del tiempo, la piel va cambiando y hay ciertos rasgos que empiezan a notarse más a partir de los 50 años, como los párpados caídos. La buena noticia, es que disimularlos es sumamente sencillo cuando se apuesta por maquillajes bonitos y fáciles de hacer, incluyendo la aplicación de sombras mate en un color "topo" para looks sofisticados y que rejuvenece la mirada al instante sin saturar.

¿Cómo usar sombra mate café grisácea tipo "topo"? Los pasos infalibles para ocultar los párpados caídos en piel madura

Prepara la piel y aplica un primer especial . Muchas personas lo ignoran, pero hidratar la piel es indispensable antes de maquillar, no importa la edad considera usar un primer para sombras, que dejará los párpados listos para el pigmento y minimizará el efecto de "caídos" .



. Muchas personas lo ignoran, pero . Aplica la sombra mate sobre los pliegues de los párpados caídos. Con una brocha pequeña y de buena densidad, toma el color "topo", que es un café grisáceo, y llévalo hacia los pliegues. Distribuye suavemente para no dejar zonas con exceso de producto y que el maquillaje no termine arruinándose por los párpados caídos. Este tipo de fórmulas dan un aspecto pulcro cuando están bien trabajadas, según explica RMS Beauty.



La sombra en tono “topo” y con textura matificada es ideal para un maquillaje elegante después de los 50|Pinterest

Crea un efecto ahumado en la mirada para un look elegante después de los 50 . Una de las técnicas de maquillaje preferidas de las mujeres maduras



. Una de Combina sombras matificadas con brillo para pieles maduras. Si te preocupa que tu rostro pueda verse apagado o que el tono topo resalte la apariencia de los párpados caídos, esto se puede evitar con un toque de brillo. Elige una sombra similar al color o glitter compacto y aplica en la parte superior con sutileza.



Suavizar los párpados caídos es posible con las técnicas de maquillaje adecuadas para pieles maduras|Pinterest