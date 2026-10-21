4 portadas imprimibles de los Saja Boys para transformar tus cuadernos escolares al estilo K-Pop Demon Hunters

Si a estas alturas tus cuadernos de la escuela o los de tus hijos ya están dando de sí, tal vez llegó el momento de darles un segundo respiro. Lo mejor de todo es que podrás darles todo el estilo del mundo a la par que los renuevas. Para eso traemos para ti unas portadas imprimibles para cuaderno de los Saja Boys de Kpop Demon Hunters y algunos consejos para que te queden increíbles y no se pierda la portada. Aquí tienes cuatro diseños que seguro lucirán increíbles en tus cuadernos:

Portada 1

Portada 2

Portada 3

Portada 4

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¿Cómo imprimir tus propias portadas para cuadernos?

Lo mejor de todo es que estos diseños los puedes imprimir en tu casa. Para eso necesitas descargar la imagen que más te haya gustado y colocarla en un editor de documentos o diseño para colocarla en una plantilla o página tamaño carta. Deja un margen aproximadamente de un centímetro para que tomes en cuenta el espacio donde iría el espiral. Imprímelo y recorta el espacio en blanco y acomódalo sobre la portada. Añade tu nombre y materia en el espacio designado. Ojo, también puedes añadir el nombre y materia antes de imprimirlo en el mismo programa donde la acomodaste; todo depende de la apariencia que le quieras dar a tus útiles escolares.

¿Cómo proteger la portada de los cuadernos escolares?

Una vez la pegues sobre el cartón de la portada, puedes plastificarlo con mica o vinil transparente o simplemente enmicar tu cuaderno con el forro de plástico que venden en la papelería. De esta forma evitarás que se rompa, se dañe y así te dure más tiempo. Si el cartón de tus cuadernos ya está muy maltratado, puedes recortar un cartón o cartulina del tamaño de la portada del cuaderno para fortalecerlo antes de pegar tu nueva portada.

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