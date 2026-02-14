5 estilos de uñas de carnaval para traer todo el 2026

El tipo de uñas que alguien porta, siempre manda un mensaje de lo que se quiere reflejar. Por ello, este tipo de arreglo llamado carnaval, puede ser la oportunidad perfecta para comunicar diversión, extravagancia y salirse del molde de tonos sombríos y normales. Y sin más, revisa estas cinco opciones para portar durante todo el 2026.

¿Cuáles son los mejores 5 tipos de uñas de carnaval?

Este tipo de arreglos que se pueden hacer en las uñas llevan este nombre por la algarabía propuesta a través de los colores, de la extravagancia y la fuerza que se transmite con diseños poco discretos. Ante eso, ojalá este tipo de propuestas sean de tu agrado. ¿O por qué no? Combinar y sacar tus propias ideas con estas oportunidades como base.

Mix & Match Maximalista

En esta primera opción propuesta se ofrece la oportunidad de combinar tonos, colores, patrones y hasta acabados con un buen manicure. El propósito es brillar, irradiar en lo general y provocar que la gente observe intensidad. Sin embargo, sin perder el glamour y calidad digno de unas buenas uñas.

Efectos iridiscentes

Si el colorido es lo que se busca como primera opción, estos acabados iridiscentes-holográficos son la mejor oportunidad. Incluso si quieres discreción, los tonos pastel están tomando un total protagonismo en las tendencias. Esto pensando incluso en una visión futurista.

Cristales y gemas festivas

Aquí brillar con tus uñas es la única posibilidad, pues lo que ofrece esta variante con cristales son colores fuertes, puros y llenos de luminiscencia. Por eso es necesario que tomes en análisis de lo que representa, poniendo como base tonos neutros, que permitan un contraste y lucidez total.

Líneas geométricas

Esta es una propuesta incluso artística, pues se propone dejar una base transparente o tonos muy pasteles, con la intención de utilizar colores vivos para los trazos. Y cuando se refiere a trazos, es porque se requiere de líneas al gusto (rectas o jugando con falta de uniformidad) del alma creativa de cada persona.

Arcoiris con efecto glow

Si lo metálico te interesa, esto es obligatorio para probar en tus uñas. No hay mejor opción que usar colores neón en modo arcoiris. Y como propuesta, se llama a utilizar un extra - no mucho - de glitter para terminar con un brillo especial.