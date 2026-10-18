Graban por primera vez a un calamar colosal en su hábitat natural: las imágenes son exorbitantes

Por primera vez, científicos lograron grabar a un calamar colosal vivo en su hábitat natural, un descubrimiento que permite conocer mejor a una de las criaturas más misteriosas de las profundidades marinas. Aunque su nombre puede hacer pensar en un animal gigantesco, el ejemplar captado por las cámaras era una cría de apenas 30 centímetros de longitud. Las imágenes sorprendieron a los investigadores y abrieron nuevas oportunidades para estudiar esta especie.

De acuerdo con Mongabay, este hallazgo formó parte de los avistamientos de fauna silvestre que los investigadores celebraron en 2025. La grabación fue realizada durante una expedición científica en el océano Atlántico Sur, cerca de las islas Sandwich del Sur, donde un vehículo submarino permitió observar al animal a unos 600 metros de profundidad.

¿Cómo lograron grabar al calamar colosal?

El descubrimiento ocurrió el 9 de marzo de 2025, durante una expedición del Schmidt Ocean Institute. Los investigadores utilizaron un vehículo operado a distancia, conocido como SuBastian, equipado con cámaras para explorar las profundidades del océano sin necesidad de que los científicos descendieran directamente.

La imagen del calamar colosal.|(Especial SCHMIDT OCEAN SINSTITUTE)

Según Mongabay, el ejemplar medía aproximadamente 30 centímetros y fue identificado como un calamar colosal juvenil (Mesonychoteuthis hamiltoni). Antes de este registro, los conocimientos sobre la especie provenían principalmente de restos encontrados en el estómago de depredadores y de ejemplares capturados por pescadores.

¿Qué hace tan especial a este animal?

El calamar colosal es considerado el invertebrado más pesado del mundo. Cuando alcanza la edad adulta, puede medir alrededor de siete metros y pesar hasta 500 kilogramos. Además, posee brazos con ganchos y ojos enormes que le ayudan a desenvolverse en las profundidades marinas.

A diferencia de los adultos, la cría grabada tenía un cuerpo casi transparente y delicados tentáculos. Estas características permiten a los científicos estudiar cómo cambia su apariencia durante el crecimiento.

¿Por qué es importante este descubrimiento?

Grabar al calamar colosal vivo permite estudiar su comportamiento en condiciones naturales, algo difícil de conseguir debido a la profundidad en la que habita. Aunque todavía quedan muchas preguntas sobre su alimentación, reproducción y desarrollo, este registro representa un avance para la investigación marina.

El hallazgo también demuestra cuánto falta por conocer sobre los océanos. Gracias a las nuevas tecnologías de exploración, los científicos pueden acercarse a especies que durante décadas permanecieron prácticamente desconocidas.