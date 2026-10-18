Kunno teme quedarse sin trabajo tras su paso por La Granja VIP: “Levantarme de esta funa va a estar cabr0n”

Kunno expresó su preocupación por lo que podría ocurrir con su carrera profesional cuando salga de La Granja VIP. El influencer reconoció que teme estar tan funado como imagina y que las consecuencias de la polémica terminen afectando sus oportunidades laborales durante los próximos meses. Durante una conversación dentro del reality, el creador de contenido dejó ver que uno de sus mayores temores no es solamente la reacción del público, sino también enfrentarse a un panorama complicado al regresar a su vida fuera de la televisión.

Kunno teme que la funa de La Granja VIP afecte su futuro profesional

El participante explicó que actualmente no tiene contratos de trabajo para los próximos meses, una situación que aumenta su incertidumbre sobre lo que sucederá después de su salida del programa. Ante la posibilidad de que la polémica sea más grande de lo que espera, teme que las marcas y otras empresas dejen de considerarlo para futuros proyectos.

Kunno también habló sobre las dificultades que podría enfrentar para recuperarse profesionalmente si la audiencia mantiene una percepción negativa de él. Su preocupación es que la funa no se limite a las críticas en redes sociales, sino que tenga consecuencias directas en su capacidad para conseguir nuevas propuestas laborales. “Levantarme de esta funa va a estar cabrón”, expresó el influencer al hablar de lo complicado que podría resultar recuperar su imagen pública si efectivamente enfrenta un rechazo considerable por parte del público.

Además, Kunno considera que el calendario podría jugar en su contra. De acuerdo con lo que comentó, los meses de la temporada navideña suelen ser periodos muertos para conseguir determinadas oportunidades de trabajo, por lo que teme que una posible crisis profesional se prolongue hasta marzo. Esta perspectiva lo mantiene preocupado, pues salir del reality sin contratos y con una imagen pública deteriorada podría representar un reto importante para su carrera.

Aunque no sabe qué tan grande será realmente la reacción del público cuando termine su participación en La Granja VIP, sus declaraciones dejan claro que el futuro laboral es una de las cuestiones que más le inquietan. Por ahora, queda por ver cómo será recibido fuera del programa y si las críticas que teme tendrán algún efecto en las oportunidades profesionales que consiga después de su paso por la competencia.