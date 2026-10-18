La mesa auxiliar pasó de moda: 5 alternativas para aprovechar espacios pequeños

El living es uno de los lugares más importantes dentro del hogar y es que donde solemos pasar gran parte del tiempo y en donde debemos asegurarnos que esté lo mejor decorado posible. Por otro lado, hay ciertos muebles que no pueden faltar como es el caso de la mesa auxiliar, que se caracteriza por ser muy pequeña y que se coloca en diversos espacios. Sin embargo, los expertos en decoración aseguran que quedará en el olvido porque hay cinco alternativas para aprovechar espacios pequeños.

¡Manelyk cumplió su palabra! Esta fue la falta que cometió la Granjera y les costó una MULTA a todos en La Granja VIP

Entre las características que debemos mencionar de la mesa auxiliar para la decoración de interiores, especialmente en el living y que se trata de un mueble pequeño, versátil que es diseñado para ofrecer una superficie de apoyo extra en diferentes espacios de la casa, como salas de estar, habitaciones, pasillos, entre otros. A su vez, se destacan por aportar modernidad a cualquier espacio y porque brinda una mayor comodidad.

Ventajas de las mesas auxiliares

Por otro lado, las mesas auxiliares tienen una serie de ventajas, como el hecho que aportan un mayor ahorro y optimización del espacio que se adaptan con facilidad a habitaciones pequeñas; tiene diversos usos y forma parte de una renovación estética sencilla. En este caso, los expertos en decoración, aseguran que esta mesa auxiliar quedará en el olvido y será reemplazada por cinco opciones que son ideales para aprovechar espacios pequeños.

5 ideas para reemplazar a la clásica mesa auxiliar

Mesa auxiliar ligera: es ideal para un living pequeño, la podrás colocar junto a un sofá y te permitirá tener un espacio de apoyo para una taza, lámpara, y dará la sensación de amplitud

Mesa nido: los sets de mesa nido o que se esconden son una gran opción para viviendas con poco espacios; y se pueden colocar junto al sofá de manera tal que la mesa más pequeña se pueda extraer

Mesa de centro: tendrá una doble función y no sólo servirá de apoyo y convertirse en un pequeño rincón de lectura; donde las mesas con cajones son ideales para mantener el orden y aprovechar cada centímetro