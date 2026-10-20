5 eyeliner para lucir ojos pequeños y rasgados

Delinear los ojos pequeños o rasgados puede parecer un reto, pero dominar la técnica correcta de eyeliner es la clave para transformar y potenciar la mirada al máximo. A diferencia de las formas tradicionales, este tipo de párpados se beneficia enormemente de trazos estratégicos que aportan profundidad, apertura visual y una estructura mucho más definida.

Si quieres sacar el máximo provecho a tus facciones sin recargar tu rostro, cambiar la forma en que aplicas tu delineado marcará una diferencia radical. A continuación, te mostramos cinco estilos infalibles diseñados para agrandar tus ojos, levantar la mirada y lucir un acabado espectacular en cualquier ocasión.

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¿Cómo maquillar párpado encapotado?

Para maquillar el párpado encapotado, aplica las sombras con los ojos abiertos mirando de frente. Traza una cuenca falsa por encima de tu pliegue natural con tonos mate para dar profundidad. Evita delineados gruesos; opta por trazos ultrafinos pegados a las pestañas con una colita elevada y aplica luz con sombra clara en el lagrimal.

¿Cómo hacer un eyeliner para lucir ojos pequeños?

Aprender a delinear ojos pequeños o rasgados es clave para transformar la mirada sin recargar el párpado. Con trazos estratégicos, es posible lograr mayor profundidad y una apertura visual impactante.

Foxy Eyes

Alarga tanto el extremo externo como el lagrimal para un efecto lifting. Traza una línea fina desde el centro hacia afuera y dibuja una pequeña "V" en la esquina interna.

Kitten Eyeliner

Esta versión mini del cat-eye mantiene la sutileza sin saturar el ojo. Haz una línea muy delgada pegada a las pestañas y finaliza con una colita corta y elevada.

Medio Delineado

Ideal para abrir la mirada y crear amplitud. Aplica el producto solo en el tercio exterior del ojo, dejando libre el área del lagrimal para aportar luminosidad.

Delineado Difuminado

Las líneas rígidas achican los ojos; el acabado ahumado genera el efecto contrario. Traza con lápiz cremoso y difumina los bordes hacia afuera con una brocha pequeña.

Puppy Eyes

Sigue la inclinación descendente del ojo para aportarle un aspecto redondo y dulce. Prolonga el trazo ligeramente hacia abajo y conecta con un toque de sombra en el párpado inferior.