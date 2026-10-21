5 stickers de Six Seven para pegar en la Tablet de tu hijo

El meme de Six Seven (67) ha escalado a los niveles mundiales por lo que es muy popular. Es por esto que, sobre todo los más chicos, buscan llevar esto como parte de su personalidad y así es que surgen stickers para poder pegar en la Tablet de tu hijo.

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Cabe destacar que este personaje y sus expresiones se han convertido en un fenómeno absoluto en redes sociales, por lo que le encantará tenerlos en formato físico.

¿Cuáles son los mejores stickers de Six Seven?

El Clásico Número "67" (Diseño Urbano)

El principal e infaltable es poder utilizar el icónico logo que lleva los números 6 y 7 con un estilo estético que se parezca a la señal de calle o grafiti. Es el sticker base que todo fan reconoce al instante y se ve genial justo en el centro de la carcasa trasera de la tablet.

El Niño "Six Seven" Bailando

Luego tenemos este estilo que es una calcomanía donde se tiene en cuenta la silueta o el diseño animado del niño que viralizó el famoso baile. Es una opción que brinda energía y dinamismo a la tablet.

Emoji del Rostro Gritando ("Six Seven! ")

Otra opción divertida es optar por un stickers que tenga la cara del personaje creada al estilo emoji o caricatura con la boca abierta. Así se simula el audio viral que repiten miles de jóvenes en plataformas como TikTok. Ideal para colocar en una de las esquinas de la tablet.

Sticker con la frase "Brainrot / International Holiday"

Luego nos encontramos con esta opción en vinilo donde se combina el número 67 con las frases típicas del meme angloparlante o hispano como "International holiday for the unemployed".

Estos stickers son geniales.|Pinterest

Pack de Mini-Reacciones de Expresiones

Llegamos a la última opción donde nos encontramos con una pequeña planilla o collage de 3 a 5 minicapas donde se pueden ver las expresiones faciales del niño. Es una buena idea para rellenar los espacios vacíos alrededor de la tablet o en los bordes de su funda protectora.

