5 ideas para iluminar tu balcón por la noche sin hacer instalaciones ni gastar de más

El balcón es una de las zonas más importantes que tiene la casa, en especial aquellos que cuentan con una salida al exterior o en departamentos; y con la particularidad que se pueden decorar con el estilo que más nos guste y que dependerá de lo que elijamos para transformar este espacio. Si hay algo que es fundamental es la iluminación, y es por este motivo, que los expertos en decoración de interiores compartieron cinco ideas para iluminarlo, sin gastar de más ni tampoco hacer tantas instalaciones.

Tal como lo mencionábamos, el balcón es una plataforma voladiza que sobresale de la fachada de un edificio, generalmente por una puerta o ventana que llega hasta el suelo y se encuentra rodeada por una barandilla. Nos podemos encontrar con todo tipo de balcones, que variarán en cuanto a su tamaño, su estructura y la decoración, que juega un papel clave y que no podemos dejar de lado.

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Por si no lo sabías, decorar el balcón es fundamental porque transformará un área exterior olvidada una extensión habitable del hogar, mejorando directamente el bienestar mental revalorizando la propiedad. En este caso, no hay que olvidarse de la iluminación, y es que es clave lograr que no sea un espacio oscuro y si bien puede ser una tarea menor, hay que lograr la mejor iluminación posible. Por eso, te vamos a dejar cinco ideas para decorar este sector y sin gastar de más.

5 ideas para iluminar tu balcón por la noche

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