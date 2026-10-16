Quien tiene envases de jabón líquido tiene un tesoro: así puedes transformarlos en murciélagos decorativos

Octubre es el mes ideal para la decoración ya que Halloween abre la puerta a un abanico de posibilidades. Si busca originalidad puedes comenzar reciclando envases de jabón líquido para crear tenebrosos murciélagos.

La PROPUESTA INDECOROSA que la Bebeshita hizo a Kevyn Bicolor por si sale de La Granja VIP el próximo domingo

Estos envases plásticos se deben aprovechar debido a su tamaño, rigidez y el asa que permite el transporte. De esta manera se pueden crear faroles o centros de mesa luminosos. Con esta idea que te traemos aquí puedes proyectar elegantes siluetas de murciélagos cuando caiga la noche.

¿Cómo realizar murciélagos reciclados?

Materiales



1 envase o galón plástico de jabón líquido o detergente (limpio y seco).

Pintura en aerosol negra (de acabado mate o satinado).

Hojas de papel o cartulina para imprimir o dibujar siluetas de murciélagos de diferentes tamaños.

Cinta adhesiva o papel autoadhesivo.

1 guirnalda de luces LED a pilas o luces de alambre cálidas.

Herramientas de apoyo

Trincheta o bisturí de precisión (Cutter).

Tijeras finas.

Marcador o lápiz.

Paso a paso para armar tu farol de murciélagos

El primer paso es retirar la etiqueta del envase y luego lavarlos bien tanto dentro como por fuera para que no queden residuos de detergente o grasa. Deja que se sequen por completo.

Luego vas a proceder a aplicar una capa uniforme de pintura en aerosol negra sobre el exterior de la botella. Esto debe secarse perfectamente.

Este es el resultado final.|Instagram

Para los murciélagos vas a cortar siluetas en papel o cartulina, de varios tamaños. Pega temporalmente los murciélagos de papel sobre el envase pintado utilizando cinta adhesiva y marca el contorno de cada figura con cuidado.

Con ayuda de una herramienta de cortado que puede ser trincheta o bisturí vas a recortar el plástico siguiendo la marca del murciélago. En los lugares calados es por donde pasará la luz.

El siguiente paso es introducir la guirnalda de luces LED a pilas por la boquilla superior del envase. Acomoda el cable en el interior para que los puntos de luz queden distribuidos de manera uniforme detrás de cada abertura calada.

Prende las luces y coloca esta lámpara en el lugar que desees. Además, podrás crear los diseños que más te gusten y cambiar la decoración.