3 ideas de pasteles de calabaza: Decora tus fiestas de otoño

Desde acabados elegantes y minimalistas hasta diseños rústicos, aquí tienes 3 ideas creativas de pasteles de calabaza para que tu mesa de postres luzca espectacular. Los pasteles inspirados en calabzas ofrecen un sinfín de posibilidades culinarias y visuales.

El otoño es sinónimo de tardes templadas, hojas secas y, por supuesto, el inconfumdible sabor y aroma de la calabaza. En las reuniones de Halloween o Acción de Gracias, el postre no solo debe ser delicioso, sino que debe convertirse en la pieza central de la decoración.

Caminos de la Vida | Programa 16 de octubre 2026

3 ideas de pasteles de calabaza para decorar tus fiestas

El pastel en forma de calabaza 3D

El pastel en forma de calabaza 3D

Este diseño es el rey indiscutible de las fiestas infantiles y de las cenas de gala. En lugar del clásico pastel redondo, este formato esculpido imita la silueta real de una calabza recién cosechada del huerto.

Se elabora horneando dos bizcochos en moldes de rosca que luego de unen de forma vertical para crear la silueta esférica. Se cubre con betún de mantequilla o fondant de color naranja texturizado.

El pastel rústico semidesnudo

El pastel rústico semidesnudo

Si planeas una reunión más íntima, un brunch o una fiesta de estilo rústico y elegante, los pasteles naked o semi-naked son la opción perfecta para resaltar la calidez de la temporada sin saturar de azúcar.

Es un pastel de pisos donde el bizcocho queda parcialmente a la vista a través de una capa muy fina de betún blanco o de queso crema. Decora la superficie con elementos naturales de la estación, como varas de canela o rodajas de naranja.

El pastel drip cake de especias y caramelo

El pastel drip cake de especias y caramelo

Para los amantes de las tendencias modernas de reposrtería, el estilo drip cake ofrece un contraste visual dinámico, combinando colores profundos con texturas brillantes y fluidas.

El pastel se cubre por completo con un alisado perfecto de crema en tonos beige, crema u óxido. Desde el borde superior, se deja caer un glaseado denso de caramelo salado o chocolate que escurre de forma artística por las paredes del pastel.

