En Japón existe una variedad de fruta que parece sacada de un videojuego, ya que crece dentro de moldes transparentes hasta adoptar formas cuadradas. Mientras que en México las sandías se compran redondas para comerlas en rebanadas. Asimismo, en el país tenemos la piñata llena de dulces, pero en Dinamarca los niños golpean un barril.

La producción de la sandía cuadrada se concentra en Zentsuji, donde los agricultores desarrollaron el método para crear un producto llamativo. A diferencia de los ejemplares que se compran para preparar aguas frescas o servir en rebanadas, estas piezas se destinan principalmente a la decoración porque se cosechan antes de alcanzar la madurez. Pero lo que no sabías es que, mientras en México el aguacate suele terminar en guacamole, en Brasil lo mezclan incluso con azúcar.

Mientras en México compramos sandías redondas para comerlas en rebanadas, en Japón cultivan sandías cuadradas que parecen sacadas de un videojuego|Alan x el Mundo

¿Cómo se cultivan las sandías cuadradas en Japón?

El proceso comienza con frutos jóvenes que todavía crecen unidos a la planta. Cuando alcanzan el tamaño adecuado, los agricultores los colocan dentro de recipientes transparentes con forma de cubo y una estructura metálica. A medida que aumenta su volumen, el fruto se adapta y desarrolla lados planos.

Las piezas suelen medir alrededor de 18 centímetros por lado, aunque la medida puede variar ligeramente según el ejemplar. Los productores deben vigilar la forma, el estado de la cáscara y el desarrollo de cada unidad, ya que las imperfecciones reducen su valor comercial.

Las sandías se plantan a principios de abril y los frutos comienzan a crecer durante mayo. La temporada de distribución suele comenzar a finales de junio, cuando las piezas pasan por una revisión de calidad antes de su envío.

¿Cuánto valen las sandías cuadradas?

El precio depende de su calidad y del mercado en el que se venden. Cada pieza tiene un precio aproximado de 10 mil yenes, equivalentes a unos 62 dólares, cifra que equivale a más de mil pesos mexicanos, aunque el monto exacto cambia con el tipo de cambio.