“Así las desarmas": Estas serían las debilidades de Niurka y Natalia Alcocer en La Granja VIP

La dupla de Niurka y Natalia Alcocer en La Granja VIP está causando revuelo, pues sus estrategias tienen confundidos a muchos y no les queda claro cuál es su verdadera personalidad. Y uno de los enemigos acérrimos que tienen, es Mono Osuna, quien no está dispuesto a dejarlas ganar en sus enfrentamientos y por eso se dio a la tarea de analizarlas, para así descubrir cuáles serían sus debilidades y cómo puede vencerlas.

Por lo que mientras planeaba estrategias con su equipo, el campeón de Exatlón México mencionó que de ahora en adelante, tratará de no alterarse cuando le toque discutir con ellas, pues ya se dio cuenta de que eso las hace enojar más que si les respondiera fuerte. Esto porque según lo ha notado, tener confrontaciones las haría sentirse más poderosas, pero esta actitud se desvanece si no hay una pelea para continuar.

"Ya me dí cuenta de lo que les duele. Que te quedes tranquilo, porque si te pones a discutir, eso las empodera. Pero si les hablas bajito y con argumentos sólidos, las desarmas y se emput*n, las dos iguales", afirmó el Granjero.

¿Por qué Mono Osuna está siendo tan polémico en La Granja VIP? Así empezaron sus rivalidades con Niurka y Natalia Alcocer

A pesar de que lo mandaron como Peón y fue elegido por el público para ir al Duelo de Nominación, Mario "Mono" Osuna de La Granja VIP afirma que la semana 6 ha sido la mejor para su juego. Esto porque por fin está mostrando su nivel de competitividad y ya demostró que no piensa dejarse de nadie.

Para muestra, sus fuertes enfrentamientos con la vedette, que desde la semana 1 ha sido su objetivo y con la que ya ha tenido fuertes discusiones que terminan en gritos. Además, durante el Cara a Cara, Niurka llamó al Mono "porquería de hombre" y condenó la actitud que tuvo con ella.

Niurka Marcos nomina a Mario “Mono” Osuna al detallar las diversas ocasiones en que ha sido desafiada por él en La Granja VIP

Mientras que con Natalia Alcocer, los problemas empezaron apenas, precisamente porque a la Granjera no le gustó que "invadiera" el espacio personal de Niurka mientras se peleaban. Por lo que al momento de nominarlo, ella señaló su comportamiento tan agresivo y él le respondió llamándola "migajera y sin dignidad".