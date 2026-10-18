¿Domingo en casa con niños? 5 ideas divertidas y económicas para entretenerlos

Los domingos son uno de los días más esperados por muchas personas, especialmente para que se pueda compartir algunos momentos en familia y realizar todo tipo de actividades. Sin embargo, a veces ocurre que cuando hay niños, suele ser bastante complicado mantenerlos entretenidos y hay momentosen que se nos agotan las ideas y seguramente comiencen a enojarse o ponerse inquietos. Es por eso que, la psicología compartió cuáles son las cinco ideas que debes poner en práctica porque son divertidas y económicas.

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Como lo mencionábamos recientemente, el fin de semana es uno de los momentos más esperados por muchas personas, y es que podrán descansar de las rutinas, para cargar energías y para poder realizar todo tipo de actividades junto con las familias, especialmente para los niños, quienes son los que se aburren con facilidad y que se dificulta mantenerlos entretenidos porque se aburren con facilidad.

Por qué los domingos son aburridos

Seguramente alguna vez te habrás preguntado porque los domingos suelen ser tan aburridos para los niños y es que esto ocurre principalmente por la ruptura de la rutina, la hiperestimulación digital y el hábito de esperar que los adultos sean animadores de su tiempo. Es por eso que la psicología compartió cuáles son esas cinco ideas para entretenerse con los pequeños y que es más económica que gastar dinero en otros planes, por lo que a continuación te compartiremos estas ideas desde la psicología.

5 ideas para entreneterse con los niños un domingo