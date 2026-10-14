5 juegos para que los niños pierdan el miedo a hablar frente a otras personas

No hay dudas que una de las edades más importantes para todos es la niñez y es que cuando empiezan a desarrollar sus primeras habilidades y capacidades, y que para eso es clave que tengan una buena comunicación. Además, si hay algo que remarcan desde la psicología es que no tengan temor a expresarse ante el público u otras personas, por lo que para esto, hay cinco juegos que podrás aplicar para que pierdan ese miedo al hablar frente a otros y que tiene muchos beneficios.

Hay muchos niños que cada vez que les toca hablar en público o ante otraspersonas, por más desconocidas que parezcan, tienen miedo y se esconden detrás de sus padres; esto lleva a que incluso lo apliquen en los colegios, donde les costará hablar en clase. Es por eso que es que es fundamental que empiecen a desarrollar una buena oralidad y que gracias a esto, pueden desarrollar habilidades en un futuro.

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Por qué son fundamentales los juegos de comunicación

Desde la psicología revelaron que es fundamental que los niños le pierdan temor a hablar ante otras personas o en público y para esto, existen una serie juegos que fortalecen la comunicación, y la psicología explicó que son una gran oportunidad para unir a la clase, desarrollar habilidades sociales y mejorar los vínculos entre los más pequeños. Por eso, hay cinco juegos para los más pequeños que deberás aplicar.

5 juegos para que los niños pierdan el miedo a hablar con otras personas

Juego de carrera a ciegas: debes dividir a los niños en pareja, unos irán con los ojos cerrados y los otros no; formando parejas y hacer circuitos con obstáculos

debes dividir a los niños en pareja, unos irán con los ojos cerrados y los otros no; formando parejas y hacer circuitos con obstáculos Sonidos de animales: la primera persona que se presente dirá su nombre y el ruido de un animal; el de la derecha hará lo mismo y repetirá lo que ha dicho el anterior

la primera persona que se presente dirá su nombre y el ruido de un animal; el de la derecha hará lo mismo y repetirá lo que ha dicho el anterior Palabras en equipo: como padre o docente puedes elegir una palabra y dividirlos a los niños en tantos grupos como letras tenga esa palabra; tendrán que tumbarse en el suelo y representar con su cuerpo lo que les ha tocado