Hora Límite para votar HOY 5 de agosto para que tu cocinero de MasterChef 24/7 sea el tercer capitán en el reto de Batallas por Equipos

La competencia dentro de MasterChef 24/7 está que arde, ya que esta semana los 11 mejores cocineros tendrán que demostrar por qué merecen llegar al top 10 y para lograrlo deberán dar su mejor esfuerzo este miércoles de Batallas por Equipos y lograr tener la victoria, ya que con este triunfo aseguran una semana más dentro de la cocina más famosa de México.

Al menos dos participantes están más cerca de subir al balcón de la salvación ya que durante el reto del martes de Beneficio y Castigo, Ramahá e Ixdit fueron nombrados por los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena para ser los capitanes del reto de hoy, en caso de que su equipo gane cualquiera de los dos puede libertarse de presentarse en el reto de eliminación del domingo.

¿Quiénes son los participantes por los que se puede votar para que sea el tercer capitán?

Tras darse a conocer los nombres de los dos participantes que estarán al frente de un equipo, la producción abrió las votaciones al público para que se pueda elegir al tercer capitán de la noche por lo que a continuación te dejamos los nombres de quién te gustaría verlo como líder en el reto de esta noche.



Julio

Lancer

Michelle

Daniela

Carmen

Flor

Claudia

Luis

Antrax

¿Hasta qué hora puedo votar en MasterChef 24/7 hoy miércoles 17 de junio 2026?

Recuerda que el en este tipo de dinámicas el público es él quién tiene la última palabra y en sus manos está la decisión de elegir al tercer capitán y para lograrlo es necesario que emitan sus votos durante el tiempo establecido, las votaciones iniciaron desde el cierre del programa de ayer y concluirán durante la transmisión de hoy cuando nuestra querida conductora Claudia Lizaldi indique que “se cerraron votaciones”, estas palabras no tienen una hora específica en las que va a decirlas por lo que te invitamos a ver el programa para que no dejes pasar tu oportunidad de apoyar a tu cocinero favorito.

¿Cómo y dónde puedo votar para elegir al tercer capitán de MasterChef 24/7?