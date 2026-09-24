5 ideas para reemplazar el tanque de agua del inodoro por alternativas más europeas
Los cambios que no se notan a simple vista también son importantes en una remodelación, como cambiar el tanque de agua y apostar por métodos novedosos.
Que el baño sea funcional es casi tan importante como la apariencia y qué mejor que combinar efectividad con diseños modernos. Y una buena forma de empezar, consiste simplemente en renovar el tanque de agua tradicional que suele quitar espacio, por modelos más discretos y que apuesten por las tendencias en decoración que predominan el estilo europeo, pero sin tener que gastar una fortuna.
¿Cómo cambiar el tanque de agua en el baño? 5 opciones para que el inodoro sea funcional y discreto
- Baño suspendido. Es posible aportar elegancia a este cuarto con los modelos de inodoros suspendidos. Como su nombre lo dice, no están sujetos al piso para las tuberías y el desagüe, sino que todas estas funciones ya vienen instaladas para desviar los desechos. Lo más importante es hacer una buena instalación para que los resultados sean satisfactorios.
Inodoro con tanque oculto. Para que las paredes del baño queden completamente despejadas, prueba con un retrete que se instale con el tanque de agua oculto en la pared. De esta manera, solamente la taza quedará expuesta y todo lo demás irá en el interior del muro. Eso sí, consulta con un experto para ver si las paredes y tuberías son compatibles.
- Tanque de agua con baja altura. En caso de que no tengas la posibilidad de hacer arreglos en los muros, es posible recurrir a las tazas para baño que traen tanque de agua pequeños. Es decir, conserva la forma tradicional pero con medidas mucho más reducidas que no saturan visualmente.
Inodoro monobloque. Otra de las mejores opciones para reemplazar el tanque de agua en el baño sin remodelaciones extremas, son los inodoros monobloques que no estorban a la vista. La forma conserva la forma de la taza tradicional, pero en la parte superior no tiene la caja que resulta tan estorbosa y hasta da un toque minimalista.
- Tanque de agua disimulado como respaldo del WC. Para reducir el ruido visual que suelen provocar los retretes que tienen el tanque de agua muy grande, una tendencia europea que se ve espectacular son los tanques que simulan ser el respaldo del inodoro. Los botones vienen en la parte lateral y el ancho es mucho menor a los de los tradicionales, aspectos que lo convierten en una apuesta segura para remodelar el baño.