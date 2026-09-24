5 ideas para reemplazar el tanque de agua del inodoro por alternativas más europeas

Que el baño sea funcional es casi tan importante como la apariencia y qué mejor que combinar efectividad con diseños modernos. Y una buena forma de empezar, consiste simplemente en renovar el tanque de agua tradicional que suele quitar espacio, por modelos más discretos y que apuesten por las tendencias en decoración que predominan el estilo europeo, pero sin tener que gastar una fortuna.

¿Cómo cambiar el tanque de agua en el baño? 5 opciones para que el inodoro sea funcional y discreto