Qué colgar en la entrada a una habitación si no tienes puertas: 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio vacío

Cada vez son más las construcciones que no consideran puertas en el acceso a los cuartos. Esto no significa que se deba renunciar a la privacidad ni al buen gusto, sobre todo ahora que en las tendencias de decoración de interiores 2026 existen tantas alternativas para darle vida a los espacios sin que se vea saturado ni obstaculizar el paso.

¿Cómo reemplazar la puerta de una recámara? Las 5 mejores alternativas para que la casa se vea bonita