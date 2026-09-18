Qué colgar en la entrada a una habitación si no tienes puertas: 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio vacío
Si tu casa no tiene puertas en los dormitorios, no lo veas como un problema y mejor apuesta por las tendencias de decoración que lucen espectaculares.
Cada vez son más las construcciones que no consideran puertas en el acceso a los cuartos. Esto no significa que se deba renunciar a la privacidad ni al buen gusto, sobre todo ahora que en las tendencias de decoración de interiores 2026 existen tantas alternativas para darle vida a los espacios sin que se vea saturado ni obstaculizar el paso.
¿Cómo reemplazar la puerta de una recámara? Las 5 mejores alternativas para que la casa se vea bonita
- Tela ligera. Contrario a lo que muchas personas piensan, las cortinas no tienen por qué verse desarregladas y basta con apostar por un material que luzca delicado. Elige un modelo que combine con las paredes y muebles, para que quede uniforme a la vista.
Cortinas de cuentas. Si quieres que tu hogar se sienta mucho más armonioso y que la iluminación se aproveche mejor, entonces prueba con una cortina hecha de cuentas de colores en material tipo cristal. Dependiendo del estilo que desees conseguir, pueden ser de un solo tono o en varios colores, para que así se proyecten muy bonito sobre los muros.
- Tapiz tejido. Las manualidades a crochet son perfectas para decorar la casa sin gastar tanto. Para muestra, los tapices tejidos que aportan textura y quedan especialmente bien como si fueran las puertas de los dormitorios. Lo mejor de todo es que se pueden hacer en diferentes colores y hasta con combinaciones de tonos para un resultado personalizado.
Guías florales colgantes. Para que la falta de puerta en una habitación no se sienta como un problema y se aproveche como una oportunidad para transformar la decoración, apuesta por las guías de flores hechas con papel y cartón que lucen espectaculares. Se instalan en la parte alta de la entrada y como no son rígidas, no dificultan el paso.
- Tapete de macramé para puerta. Siguiendo con la tendencia en decoraciones de interiores hechas a mano, los tapetes verticales de macramé son excelentes para reemplazar las puertas. Estas piezas son ideales para un efecto minimalista, ya que al ser blancos no parecen saturados a la vista.