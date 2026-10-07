5 ideas para reutilizar las playeras viejas y darles un nuevo uso en tu hogar

Todos tenemos dentro del ropero o placard ropa que no utilizamos y que por nostalgia o pensar que las vamos a volver a utilizar, las dejamos guardadas o acumuladas. Una de las prendas más utilizadas por muchas personas, es la clásica playera, que se destaca por ser de mangas cortas y es un estilo más informal que otro tipo de indumentaria. Pero, el problema ocurre cuando se convierten en trapos y no sabemos qué hacer con ellos, por lo que gracias a la técnica DIY, podremos darle 5 usos para el hogar.

Noticias Aguascalientes del 7 de octubre 2026

Hay playeras que solemos acumular en nuestro ropero por diversas razones, ya sea porque representan algo importante para nosotros, o más bien porque la moda ha ido cambiando y ese tipo de prenda ya ha quedado obsoleta. Pero, llega un momento en que tenemos demasiada ropa acumulada y no sabemos qué hacer con ella, y es que hay quienes las regalan y otros las tiran.

Consejos a la hora de reutilizar las playeras

Pero, con esto estamos cometiendo un gran error, y es que los expertos de la técnica DIY plantean la posibilidad de reciclar estas playeras y convertirlas en grandes ideas para el hogar; y es que tampoco se necesita ser un experto en costura, ni mucho menos contar con una máquina de coser. Por este motivo, te compartiremos cinco ideas para reutilizar las playeras, según especialistas en DIY.

5 ideas para reutilizar playeras viejas

Convertirlas en bolsas: debes retirar las mangas y el cuello de la remera, que pasarán a funcionar como mangos y luego cerrar el borde inferior hasta eliminar la abertura

Proteger objetos frágiles: la tela podrá envolver jarrones, elementos de vidrio, adornos, utensilios de cocina o aquellos objetos que sean fáciles de romper y así reemplazarás a materiales de embalaje

la tela podrá envolver jarrones, elementos de vidrio, adornos, utensilios de cocina o aquellos objetos que sean fáciles de romper y así reemplazarás a materiales de embalaje Reutilizar la tela para limpiar: puedes convertir las viejas playeras en nuevos paños para limpiar la cocina o el baño y que su tela funciona en acero inoxidable, cristales o dispositivos electrónicos