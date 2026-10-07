5 ideas para reutilizar las playeras viejas y darles un nuevo uso en tu hogar
No hace falta ser un experto en costuras, sino que con simples detalles, podrás darle nuevo uso.
Todos tenemos dentro del ropero o placard ropa que no utilizamos y que por nostalgia o pensar que las vamos a volver a utilizar, las dejamos guardadas o acumuladas. Una de las prendas más utilizadas por muchas personas, es la clásica playera, que se destaca por ser de mangas cortas y es un estilo más informal que otro tipo de indumentaria. Pero, el problema ocurre cuando se convierten en trapos y no sabemos qué hacer con ellos, por lo que gracias a la técnica DIY, podremos darle 5 usos para el hogar.
Noticias Aguascalientes del 7 de octubre 2026
Hay playeras que solemos acumular en nuestro ropero por diversas razones, ya sea porque representan algo importante para nosotros, o más bien porque la moda ha ido cambiando y ese tipo de prenda ya ha quedado obsoleta. Pero, llega un momento en que tenemos demasiada ropa acumulada y no sabemos qué hacer con ella, y es que hay quienes las regalan y otros las tiran.
Consejos a la hora de reutilizar las playeras
Pero, con esto estamos cometiendo un gran error, y es que los expertos de la técnica DIY plantean la posibilidad de reciclar estas playeras y convertirlas en grandes ideas para el hogar; y es que tampoco se necesita ser un experto en costura, ni mucho menos contar con una máquina de coser. Por este motivo, te compartiremos cinco ideas para reutilizar las playeras, según especialistas en DIY.
5 ideas para reutilizar playeras viejas
- Convertirlas en bolsas: debes retirar las mangas y el cuello de la remera, que pasarán a funcionar como mangos y luego cerrar el borde inferior hasta eliminar la abertura
@airamdecor_ Idea ✨ Hola!!! Hoy una idea para aprovechar una camiseta vieja! Convierte así de fácil una camiseta en bolso utilizando solamente unas tijeras ✂️ !!! ¿Conocías esta idea? #bolsos #ideas #tips #transformation #convertible #camisetas ♬ Was It Real - Ben Rodrigues
- Proteger objetos frágiles: la tela podrá envolver jarrones, elementos de vidrio, adornos, utensilios de cocina o aquellos objetos que sean fáciles de romper y así reemplazarás a materiales de embalaje
- Reutilizar la tela para limpiar: puedes convertir las viejas playeras en nuevos paños para limpiar la cocina o el baño y que su tela funciona en acero inoxidable, cristales o dispositivos electrónicos
- Brillo a artículos de cuero: el algodón se podrá utilizar para pulir artículos de cuero, como zapatos, cinturones o bolsos
- Soportes para plantas: unas tiras de una playera que ya no usas pude servir para sostener una planta, en lugar de usar alambres o cordeles que pueden afectar los tallos