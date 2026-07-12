Estos son los 5 mejores diseños de uñas old money que debes usar

Los diseños de uñas old money se destacan por emplear estilos muy minimalistas y elegantes, siendo grandes alternativas para poder usar en una fiesta o evento importante; aun así puede ser complicado escoger una opción entre todas las que existen.

Caminos de la Vida | Programa 12 Julio 2026

Es así que te detallaremos las 5 mejores alternativas que puedes seleccionar, siendo grandes alternativas para escoger; entonces toma nota de nuestras decisiones.

¿Qué tipo de uñas se ve más elegante?

Existen muchas opciones de diseños de uñas old money, pero puede resultar muy complicado escoger entre ellas. Para que no pases horas decidiendo, estas son las 5 mejores alternativas que debes usar por ser creativas y muy femeninas:

Glazed: Se destaca por usar un tono nude o rosa muy claro con el efecto en polvo; es una gran alternativa para tener un estilo con brillo, pero no en exceso.

Francés delgado: El francés es una alternativa que nunca falla, pero pide que la línea blanca sea delgada para darle ese look más sofisticado.

Polka dot: Dicho estilo básicamente consiste en usar un patrón de puntos; puedes usarlo con diversas combinaciones. Ideal para un look más creativo y elegante.

Wine nails: El color vino en tus uñas es una gran alternativa para lucir elegante.

Uñas tortuga: Básicamente, consiste en una decoración donde aplica una combinación marrón con manchas más oscuras.

¿Qué son las uñas old money?

En primer lugar, la expresión “old money” hace referencia a las familias millonarias que han logrado heredar sus fortunas durante varias generaciones, manteniendo una estética de lujo silencioso, el cual se destaca por la aplicación de vestimenta clásica y atemporal.

Sin embargo, esa estética se ha podido implementar en los diseños de uñas, trayendo decoraciones con colores neutros y donde menos es más. Aun así puedes usar colores fuertes, pero sin perder esa elegancia discreta. Aprovecha para usar los mejores estilos que te hemos compartido, ideales para que puedas lucir una manicura espectacular en un evento importante o muy formal.