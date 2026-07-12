El increíble pastel que la Chef Lili Cuéllar le preparó a Poncho Cadena de MasterChef 24/7 por su cumpleaños (FOTOS)

En la semana 8 de MasterChef 24/7 se vivió uno de los momentos más especiales de la temporada, pues tuvo lugar la celebración por el cumpleaños número 54 del Chef Poncho Cadena. Este momento no pasó desapercibido ni para los cocineros ni para el equipo de producción, por lo que sorprendieron al juez con un hermoso pastel hecho nada más y nada menos que por la Chef Lili Cuéllar.

Y para demostrar su enorme talento en la cocina, la "Maestra del fuego" diseñó una pieza de tres pisos con estilo "rockero" igual al que él disfruta usar, la cobertura era de color negro y tenía pequeñas decoraciones hechas con fondant, un material que ya les han enseñado cómo usar a los participantes de MasterChef 24/7 en las clases.

"Muchas gracias a todos por tantas muestras de cariño. Gracias MasterChef y a todos mis compañeros por hacer este día especial. ¡Gracias Lili Cuéllar por este pastel maravilloso!", escribió el juez de la cocina más famosa de México agradeciendo por el detalle y resaltando el increíble trabajo que hicieron "Los Vanilos", que es la empresa que tiene la "Maestra del fuego" con Willie Soto, su esposo y socio.

¿Quién es la novia del Chef Poncho Cadena de MasterChef 24/7?

Desde 2024, el Chef Poncho Cadena sostiene una relación sentimental con Litzy. De acuerdo con lo que ambos han compartido sobre su historia de amor, el "flechazo" se dio casi al terminar las grabaciones de MasterChef México Celebrity, temporada en donde la cantante quedó en cuarto lugar tras ser derrotada por Ferka en el reto previo para la final.

El Chef Poncho Cadena y Litzy se enamoraron en 2024|ESPECIAL

En 2025 se comprometieron y tienen planes de casarse, pero la unión todavía no se concretaría debido a la apretada agenda profesional que tienen ambos. Sin embargo, tal como presumen en sus redes sociales, siguen tan enamorados como el primer día y procuran acompañarse en los momentos especiales, justo como Litzy hizo al estar presente en la celebración de Poncho Cadena por su cumpleaños en MasterChef 24/7.