Yoga Iyengar: 5 posturas sencillas para ganar fuerza y flexibilidad sin salir de casa

Una de las prácticas más destacadas y populares en el último tiempo es yoga, que se trata de una disciplina espiritual, física y mental originada en la India hace miles de años y que representa la conexión del cuerpo, la mente y el espíritu. Nos encontramos con varias modalidades y que cada una tendrá sus características particulares. En este caso, hablamos de yoga Iyengar, que trae una gran cantidad de beneficios y que hay cinco posturas sencillas que te ayudarán a ganar fuerza y flexibilidad sin la necesidad de salir de casa.

Entre las ventajas que debemos decir de yoga es que es una invitación a dedicarle tiempo a nuestro cuerpo, recuperar la movilidad y soltar las tensiones que se acumulan con las prisas y las horas que permanecemos sentados. A su vez, mediante movimientos conscientes, respiración y postura; esta disciplina ayudará a mejorar la flexibilidad, ganar fuerza, equilibrio y poder evitar lesiones.

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¿Qué es el Yoga Iyengar?

Tal como lo mencionamos, el yoga tiene varias disciplinas que se pueden aplicar y una de ellas es la llamada yoga Iyengar y que se destaca por la importancia que concede a la precisión y a la alineación corporal. Fue desarrollada por el maestro indio B.K.S Iyengar, que propone realizar posturas de manera consciente, respetando las limitaciones de cada persona y que se basa en una ejecución precisa. En este caso, te compartiremos cuáles son esas cinco posturas que debes hacer en casa para tener mayor flexibilidad.

5 posturas de Yoga Iyengar para mejorar la flexibilidad

Postura de la montaña: ayuda a tomar conciencia de cómo podemos distribuir el peso del cuerpo, mejorar la alineación corporal; permitirá trabajar la estabilidad y la postura erguida. Tienes que ponerte de pie, colocarlos en forma paralela, repartir el peso entre ambos pies y mantener las rodillas relajadas; alargar la columna, dejar los hombros sueltos y dirigir la mirada al frente y respirar con normalidad

Triángulo extendido: trabaja la movilidad de las caderas, piernas y el tronco. Tienes que separar las piernas más que la anchura de las caderas, girar un pie hacia afuera y mantener el otro ligeramente hacia adentro; inclinar el tronco hacia el lado de la pierna adelantada; apoyar las manos sobre un bloque sin forzar el estable y mantener el pecho abierto

Guerrero II: fortalece las piernas y exige estabilidad. Debes separar los pies y gira hacia fuera, flexionar ligeramente la rodilla de la pierna adelantada, dejar la pierna trasera extendida y apoyar ambos pies; mantener el tronco erguido y la mirada hacia adelante; respirar varias veces y cambiar de lado

Flexión hacia adelante o Uttanasana adaptada: ayuda a estirar suavemente la parte posterior de las piernas y permitirá adaptar la intensidad y evitar la falta de flexibilidad. Tienes que ponerte de pie frente a una silla estable, inclinar el tronco desde las caderas y apoyar las manos sobre el asiento, mantener las rodillas flexionadas, alargar la espalda y dejar que el cuello permanezca relajado; respirar sin intentar profundizar más en la postura