No guardes estos alimentos en el refrigerador apenas llegues del supermercado: este es el motivo

Cada vez que vamos al supermercado a realizar las compras del mes o semanales, ni bien llegamos a nuestro hogar, lo que primero hacemos es guardar los alimentos dentro de la nevera para que no se echen a perder y no pierdan la cadena del frío. Algunos de ellos, lo hacemos meramente por instinto, pero quizás no estamos del todo acertados, por lo que unos chefs especialistas revelaron cuáles son esos alimentos que nunca deben guardarse en el refrigerador luego del mercado y explicaron los motivos.

Es sabido que hay ciertos alimentos deben guardarse sí o sí en el interior de la nevera, teniendo en cuenta que pueden perder su cadena de frío y luego echarse a perder generando malos olores y contagiando al resto de los productos que están en su interior. Entre lo que sí o sí hay que almacenar ni bien llegamos del mercado son lácteos, quesos, carnes y algunas frutas.

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Por que hay ciertos alimentos que no debes guardar en la nevera

Puedes pensar que hay ciertos alimentos que tienen una vida útil dentro del refrigerador, pero esto no es así, teniendo en cuenta que a veces el frío puede causar que se echen a perder o pierdan su sabor. Es por eso que los especialistas, compartieron cuáles son aquellos alimentos que debes dejar fuera de la nevera y más allá de ingredientes típicos, hay otros que son realmente sorprendentes.

Estos son los alimentos que no debes guardar en el refrigerador

Aguacate: es un grave error dejar este alimento en la nevera porque puede deteriorar su sabor e incluso provocar que se echen a perder rápidamente

Plátanos: lo más probable es que esta fruta se termine ablandando y pierda su sabor; porque las bajas temperaturas ralentizarán su maduración, haciendo que la piel se coloque negra

Albahaca: esta hierba se decolora rápidamente y se volverá viscosa. Además, se morirá en cuestión de horas y lo mejor es dejarla en un lugar a temperatura ambiente

Pan: un pan tierno se secará rápidamente y se endurece; por lo que tienes que guardarlo en una bolsa hermética a temperatura ambiente o congelarlo para mantener la textura