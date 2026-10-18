Muere exactriz de Rebelde a los 39 años, luego de luchar contra el cáncer por 7 meses

La actriz y cantante Lua Blanco, conocida por interpretar a Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, murió a los 39 años este domingo 18 de octubre de 2026. La noticia fue confirmada por su familia a través de un mensaje en redes sociales donde se reveló que ella se había enfrentado al cáncer durante sus últimos meses de vida.

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¿De qué murió Lua Blanco?

De acuerdo con el comunicado de la familia, Lua Blanco padecía cáncer. Durante los últimos meses de vida luchó contra la enfermedad, siempre acompañada de sus familiares y amigos. Se desconocen más detalles médicos sobre esta enfermedad. Daniel Blanco, hermano de la actriz, compartió la noticia y expresó el enorme dolor por el que atravesaba la familia tras su pérdida.

¿Quién era Lua Blanco y qué personaje interpretó en Rebelde?

Lua Blanco fue una actriz y cantante brasileña que alcanzó gran popularidad al dar vida a Roberta Messi en la adaptación de Rebelde Brasil, la cual fue transmitida en dicho país entre el 2011 y 2012.

|Lua Blanco Instagram @lua_blanco

¿Quién era Roberta en Rebelde?

Roberta era el personaje de Lua Blanco que se distinguía por tener una personalidad rebelde, con un estilo muy particular y una enorme pasión por la música. Este programa de televisión también dio origen al grupo musical Rebeldes, el cual estaba formado por los integrantes del elenco, entre ellos Lua Blanco. Juntos participaron en diferentes presentaciones y otro tipo de proyectos musicales.

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¿En qué otras producciones participó Lua Blanco?

Además de su trabajo en Rebelde Brasil, la artista logró desarrollar una carrera dentro del mundo de la televisión, el teatro y la música en aquel país. Entre sus producciones más destacadas se encuentran: Malhação, Três Irmãs y A Força do Querer. Sin duda, ella será siempre recordada por sus compatriotas como una actriz cuyo talento iba más allá de un personaje exitoso.