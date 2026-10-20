El yoga que mejora la fuerza y la flexibilidad: 5 posturas sencillas para practicar en casa

Una de las disciplinas más importantes y populares en el último tiempo es el yoga, que se caracteriza por trabajar la flexibilidad en las personas, utilizando la respiración y la meditación como eje central. Es una técnica milenaria que cada vez ha tomado más popularidad y que es muy buscada por personas mayores para poder evitar lesiones o dolores articulares. Por este motivo, es que los especialistas compartieron cuáles son las cinco posturas sencillas que se pueden practicar en casa y trae muchos beneficios.

El yoga es una disciplina física, mental, espiritual de origen milenario que tiene como objetivo buscar la unión del cuerpo, la mente, el alma a través de posturas o asanas, mediante un control de la respiración y meditación; y en donde la importancia radica en el impacto positivo y comprobado que tiene sobre la salud integral. Por lo general, lo recomiendan para todas las personas y para poder tener una mejor flexibilidad.

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Cuáles son los beneficios del yoga

Por otro lado, no es necesario ser un experto en yoga para poder realizar las determinadas posturas o asanas, y es que se puede ser un principiante y comenzar desde la casa. Entre los beneficios que debeos mencionar de esta disciplina es que otorga flexibilidad y equilibrio; fuerza muscular a los huesos y postura o alivio de dolores. Por eso, es que te compartiremos cuáles son esas cinco posturas que puedes hacer desde casa.

5 posturas de yoga que mejoran la flexibilidad

Postura del gato – vaca: es ideal para movilizar la columna, tendrás que colocarte en cuatro apoyos, con las manos debajo de los hombros y las rodillas. Al inhalar, dejar descender suavemente el abdomen y abrir el pocho; redondear la espalda al exhalar llevando el ombligo hacia adentro

Postura del niño: lleva la cadera hacia los talones y descender el tronco hacia adelante; donde los brazos pueden extenderse. La frente puede apoyarse sobre la colchoneta o sobre un soporte si resulta más cómodo, debes permanecer durante cinco respiraciones tranquilas

Cobra suave: es ideal para abrir la parte anterior del cuerpo. Tienes que acostarte boca abajo, apoyar las manos cerca del pecho y elevar ligeramente la cabeza y el torso, manteniendo la pelvis en contacto con el suelo. Tienes que realizar entre 5 a 8 repeticiones