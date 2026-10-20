¿Tienes una lengua de suegra? Por qué recomiendan poner algodón en la tierra de esta planta y para qué sirve

La Lengua de Suegra es una de las plantas de interior más populares de todas, y es que se caracteriza por ser una especie que tiene las hojas puntiagudas y alargadas, que sirven para decorar cualquier ambiente y porque a su vez, podrán purificar el aire. Por otro lado, para poder disfrutar de esta planta conocida como Sansevieria es que reciba los mejores cuidados posibles, y los jardineros compartieron el truco de porqué hay que colocar algodón en la tierra, y porqué lo recomiendan.

Entre las características que debemos mencionar de la Lengua de Suegra o conocida como Sansevieria, es que es una especie originaria de África que es muy populares en los interiores por su gran resistencia, sobreviviendo a la falta de riego, a ambientes secos y demás. A su vez, está catalogada por algunos estudios como una excelente purificadora de aire de ambientes y que es capaz de eliminar todo tipo de toxinas.

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Por otro lado, no todo es positivo en la Lengua de Suegra y es que esta planta puede estar expuesta al exceso de humedad y es uno de los grandes enemigos y que esto puede llevar a pudrirsus raíces y a deteriorarla en poco tiempo. Por eso, hay un truco que consiste en utilizar algodón, que los jardineros recomiendan utilizar este producto y porqué tiene tantos beneficios.

Por qué tienes que colocar algodón en la Lengua de Suegra

El motivo por el cual debes colocar algodón en la tierra de la Lengua de Suegra es que tendrá la capacidad de absorber el agua y el efecto que hará sobre el sustrato dependerá de algunos factores como la cantidad utilizada, la ventilación del ambiente y la frecuencia del riego. Además, puede ayudar a retener la humedad en la planta.

Qué recomiendan los especialistas en base a este truco

Por otro lado, lo que recomiendan los especialistas en relación al algodón en la Lengua de Suegra es prestar atención a este truco, y es que si permanece húmedo mucho tiempo, en especial en ambientes poco ventilados, favorecerá la aparición de moho; ya que no reemplaza un buen drenaje, porque si la maceta no tiene agujeros, el algodón no evitará que el agua se acumule en el fondo.