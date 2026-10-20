Ni rojo ni verde: el color elegante que será tendencia en los manteles de Navidad

Estamos a poco más de dos meses de la llegada de Navidad, una de las fechas más esperadas por muchos, teniendo en cuenta que es un momento familiar para compartir, en donde se armará el árbol de Navidad, se prepara el menú, como así también el resto de la decoración. Si hay algo que no puede faltar es el mantel, que durante estos días, los colores clásicos que se imponen son el rojo y el verde, pero los expertos en decoración aseguraron que hay un color que se impondrá como tendencia.

No hay dudas que uno de los elementos decorativos más importantes durante Navidad es el mantel, y es que será el encargado de colocarse sobre la mesa del living para preparar la mesa de la Nochebuena y que suele utilizarse durante unos días. Entre los colores más utilizados y llamativos es el rojo y el verde, que aunque no lo creas, tiene una explicación.

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Este es el significado del color verde y rojo en los manteles

Por si no lo sabías, el mantel rojo y verde para Navidad es la combinación cromática tradicional cargada de un profundo simbolismo histórico, religioso y emocional; y es que el rojo representa el amor divino, el sacrificio, el fuego o la pasión; en tanto que el verde simboliza la esperanza, la naturaleza y la salud. Y pese a que siempre fueron furor en muchas mesas, los expertos en decoración aseguran que quedarán en el olvido y hay un color que se impondrá para esta Navidad.

Este es el color que será tendencia en Navidad

De acuerdo a los especialistas en decoración, el color que será tendencia en Navidad en los manteles es el beige champagne, que se convirtió en el tono estrella para los manteles; destacándose por su luminosidad y sofisticación; que ganó terreno por la capacidad de combinar con cualquier estilo y sumar calidez sin la necesidad de recargar el ambiente.

Cuáles son las ventajas del color beige champagne

Por otro lado, a diferencia de los colores clásicos, este tono reflejará la luz y generará una atmósfera relajada y armoniosa y otra de las ventajas que tiene este color en este mantel de Navidad es que el motivo de su elección responde a una búsqueda minimalista, equilibrada y naturales; por lo que transmitirá calma, orden, sofisticación. Además, permitirá sumar detalles en dorado, blanco, cobre o madera.