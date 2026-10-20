¡Tú decides! Ya puedes votar para elegir quién duerme con El Capataz de La Granja VIP en la semana 7

La emoción continúa dentro de La Granja VIP y ahora el público tiene una nueva decisión en sus manos. Tras ganar la Prueba del Capataz de la semana 7, Julio Camejo consiguió el liderazgo de La Granja VIP y el acceso a los privilegios que acompañan su puesto.

Sin embargo, a diferencia de las primeras semanas en donde el Capataz decidía con quién dormiría en esta ocasión se repite la dinámica donde el público tendrá que decidir quién ganará también los beneficios de la suite.

Cabe recordar que las votaciones ya fueron abiertas al público y concluirán el día de mañana durante el martes del Duelo de Nominación, esta noticia sobre el resultado se las dará a conocer nuestro conductor Adal Ramones, así que no esperes a que se cierren las votaciones y comienza a repartir tus puntos a tu Granjero Favorito para que tenga una semana llena de comodidades.

¿Cómo votar para elegir al acompañante del Capataz?

Si quieres apoyar a tu Granjero favorito para que comparta la habitación con Julio Camejo, puedes seguir estos pasos principalmente si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo déjanos decirte que votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP o desde la aplicación TV Azteca En Vivo ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP y ahí comienza el proceso. Otra alternativa rápida y directa es dando DANDO CLICK AQUÍ.



Ingresa al portal oficial de votaciones de La Granja VIP. Busca la dinámica para elegir al acompañante del Capataz. Revisa los participantes disponibles para esta votación. Selecciona a tu favorito y asigna tus votos siguiendo las indicaciones de la plataforma. Confirma tu participación y verifica que el sistema registre correctamente tus votos.

¿Qué privilegios tendrá quien duerma con el Capataz?

El Granjero elegido y el Capataz podrán compartir algunos de los beneficios de la suite, el cual es uno de los lugares más codiciados ya que cuenta con una cama amplia, baño privado, jacuzzi, áreas para descansar postres, alimentos y bebidas.