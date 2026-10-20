¡Ya puedes votar! Se abren votaciones para mandar a un Granjero o Peón al Duelo de Nominación de La Granja VIP, en la semana 7

¡Llegó tu momento! En La Granja VIP se abren las votaciones para que el público pueda votar por el Granjero o Peón que quiera que vaya al Duelo de Nominación en la semana 7, si pierda estaría en riesgo de ser eliminado el domingo. Para que dejes tu decisión, esto es lo que debes hacer:



Ingresa a la página de Azteca UNO, selecciona la pestaña del reality, da clic en "VOTAR" para que finalmente selecciones a quién quieres que se enfrenten.

Si cuentas con la app de "TV Azteca en Vivo", ingresa y da clic en "¡Vota por tu Granjero Favorito!" para que te lleven a la pantalla principal.

No olvides que tienes un total de 10 votos, ya sea que todos los uses en una sola persona o los dividas entre varios.

Para VOTAR directamente, DA CLICK AQUÍ

¿Quién es el sexto eliminado de La Granja VIP?

En la sexta semana de La Granja VIP, los Granjeros fueron sorprendidos en domingo. Por un lado, Pimpinela Escarlata se convirtió en el Granjero eliminado, uniendo a La Coreañera, María Karunna, Carlos Trejo y Pascal Nadaud, quienes han sido eliminados en las semanas previas.

Pero no fue todo, ya que en el mismo día, se anunció la expulsión de Mónica Escobedo, debido a una acción que fue penada dentro del reality contra otra Granjera, costándole su permanencia.

Ahora llegamos a la semana 7, en el Duelo de Nominación un Granjero o Peón se enfrentarán para salvarse de la Tabla de Nominados, evitando estar en riesgo de ser eliminados el domingo.

¿Quién escoge al Granjero para el Duelo de Nominación?

Como ya pudiste ver el Granjero o Peón que se va al Duelo de Nominación es escogido por el público mediante votaciones; sin embargo, el otro Granjero que se enfrenta es seleccionado por el Capataz, quien se encargará de anunciarlo el martes.

No te pierdas lo que pasará en la semana, ya que quién vaya al Duelo de Nominación será un momento decisivo para salvarse y para prevenir su eliminación de La Granja VIP.