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Irán vs. Nueva Zelanda, hora EXACTA del partido de la fase de grupos del Mundial 2026, para ver en Estados Unidos

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con un duelo clave entre Irán y Nueva Zelanda. Conoce el horario exacto para verlo en Estados Unidos.

Irán vs. Nueva Zelanda
Irán vs. Nueva Zelanda|Pexels -Canva

Escrito por: Hugo Pantoja

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá uno de sus encuentros más esperados de la primera jornada, esta tarde: El encuentro entre Irán y Nueva Zelanda, el cual promete brindar un espectáculo lleno de emociones, y aquí te contamos todo lo que tienes que saber para no perderte ni un minuto del encuentro.

Ahora lee: CONFIRMADO: Los 32 partidos GRATIS por TV abierta que transmitirá Azteca 7 de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cómo, cuándo y dónde será el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda?

Los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de un duelo de talla mundial esta tarde cuando la selección de Nueva Zelanda se enfrente a Irán, en un encuentro que podría resultar decisivo para marcar el rumbo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La sede del esperado encuentro será el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), Inglewood, California, y se tiene programado que el encuentro se lleve a cabo en punto de las 18:00 hora local (hora de Estados Unidos) y en punto de las 19:00 hora del centro de México.

Los fanáticos del balompié en Estados Unidos podrán sintonizar la transmisión del partido entre la selección de Irán contra la selección de Nueva Zelanda en los siguientes husos horarios:

  • 15:00 (3:00 PM) HST – Huso de Hawái (Hawaii Standard Time)
  • 17:00 (5:00 PM) AKDT – Huso de Alaska (Alaska Daylight Time)
  • 18:00 (6:00 PM) PDT – Huso del Pacífico (Pacific Daylight Time - Hora local del estadio)
  • 19:00 (7:00 PM) MDT – Huso de la montaña (Mountain Daylight Time)
  • 20:00 (8:00 PM) CDT – Huso Central (Central Daylight Time)
  • 21:00 (9:00 PM) EDT – Huso del Este (Eastern Daylight Time)

¿Cuándo juega México su siguiente partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™? ?

La selección nacional vivirá su siguiente partido dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™,la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el próximo jueves 18 de junio del 2026, y tendrá como rival a la selección de Corea del Sur. Se espera que el encuentro se lleve a cabo en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México, y tenga como sede el Estadio Guadalajara (Estadio Akron), Jalisco.

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