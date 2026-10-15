5 stickers de Bluey y Bingo para pegar en tu celular

Bluey y Bingo se han convertido en dos de los personajes animados favoritos de los más pequeños, y su popularidad también llegó a los accesorios cotidianos. Una forma sencilla de llevarlas a todas partes es decorar la funda del celular con stickers inspirados en sus aventuras.

Existen diseños para todos los gustos, desde ilustraciones de las hermanas hasta pegatinas individuales con sus expresiones más divertidas. Estas opciones permiten personalizar el teléfono con colores y detalles originales, especialmente para quienes disfrutan de la serie y quieren sumar un toque tierno a sus accesorios.

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¿Cuáles son los mejores stickers de Bingo y Bluey para celular?

Decorar la funda de tu celular con pegatinas de Bluey y Bingo es una forma genial de sumarle ternura, color y alegría a tu día a día. Si buscas las mejores alternativas para imprimir en papel autoadhesivo o vinilo, estos son los cinco conceptos indispensables para armar un diseño único:

El icónico "Dance Mode": Muestra a ambas hermanas bailando con los brazos en alto. Es el sticker central perfecto para darle dinamismo y energía a la parte trasera del teléfono.

Muestra a ambas hermanas bailando con los brazos en alto. Es el central perfecto para darle dinamismo y energía a la parte trasera del teléfono. Hermanas unidas: Un tierno diseño que ilustra el fuerte lazo entre Bluey y Bingo , ideal para quienes prefieren un toque emotivo y afectuoso.

Un tierno diseño que ilustra el fuerte lazo entre , ideal para quienes prefieren un toque emotivo y afectuoso. Bingo "Keepy Uppy": Presenta a Bingo concentrada mirando hacia arriba, pensado para colocar en la esquina inferior simulando que juega con un globo dentro del dispositivo.

Presenta a concentrada mirando hacia arriba, pensado para colocar en la esquina inferior simulando que juega con un globo dentro del dispositivo. Bluey "Grannies": La divertida versión de las abuelitas Janet y Rita aporta humor inmediato con sus característicos anteojos gigantes y mantas.

La divertida versión de las abuelitas Janet y Rita aporta humor inmediato con sus característicos anteojos gigantes y mantas. Mini-stickers de expresiones: Un conjunto de caritas pequeñas sorprendidas o riendo, diseñadas para dispersar alrededor del módulo de las cámaras de fotos.

¿Cómo hacer stickers en Canva?

Para hacer stickers en Canva, primero busca la palabra "Sticker" para elegir una plantilla o abrir un lienzo en blanco. Después, diseña tu pegatina añadiendo elementos, texto o tus imágenes favoritas de Bluey y Bingo desde el menú izquierdo. Para darle el estilo clásico, selecciona tu elemento y agrégale un contorno blanco usando la herramienta de efectos de imagen. Finalmente, descarga el archivo en formato PNG con fondo transparente y estará listo para imprimir.