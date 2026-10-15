Por qué Kevyn Bicolor nominó a Julio Camejo en La Granja VIP si ambos pertenecen al mismo equipo

Kevyn Contreras “Bicolor” fue el Granjero quien obtuvo el Huevo Dorado durante el juego de “Cosecha Extrema” que se llevó a cabo este pasado miércoles 14 de octubre. El comediante recibió un poder muy destacado: pudo quitar a Ivonne Montero de la tabla de nominados para enviar a otro participante.

Julio Camejo fue el elegido por Contreras, una decisión que tomó por sorpresa a algunos aficionados de La Granja VIP Segunda Temporada. Esto se debe a que ambos Granjeros pertenecen al bando de Niurka, uno de los grupos más fuertes dentro del reality además del bando de Manelyk González. Sin embargo, se debe todo a una estrategia de la alianza.

¿Cuál es la estrategia de Kevyn Contreras y Julio Camejo?

La decisión de Bicolor se basó en el próximo juego de La Salvación que se llevará a cabo este jueves 15 de octubre. Kevyn prefirió resguardar a Ivonne, quien había sido la segunda Granjera más votada en la Asamblea, para que Camejo dispute la dinámica diaria en su lugar. Según la estrategia del grupo de Niurka, el cubano tiene más posibilidades de vencer a Azalia Ojeda en el juego.

La alianza de Niurka aprovechará la dinámica de “Echar Tierra” para votar a “Mono” Osuna y así bloquear su posibilidad de participar de La Salvación. En este contexto, Bicolor, Azalia y Julio disputarían la dinámica del jueves en busca de salir de la tabla de nominación. Todo esto tiene un objetivo final de llevar más participantes del grupo de Manelyk a la Gala de Eliminación.

La intención de la alianza de Niurka es que Julio sea el ganador de La Salvación (o Kevyn en su defecto). De esta manera, el actor saldría de la tabla de nominados y obtendría el poder de La Traición. Esto quiere decir que Camejo podría meter a otro Granjero a la lista final, siendo uno de los integrantes del bando de Manelyk el elegido. Sin embargo, todavía no han debatido quien podría ser el escogido.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP en la sexta semana?

Tras la decisión de Bicolor de utilizar el Huevo Dorado para salvar a Ivonne Montero y nominar a Julio Camejo, cuatro participantes se encuentran en riesgo de abandonar La Granja VIP Segunda Temporada. Así quedó la tabla antes de La Salvación de este jueves 15 de octubre:



Kevyn Contreras “Bicolor”, por El Legado de Pascal Nadaud.

Azalia Ojeda, tras perder el Duelo de Nominación contra Mario “Mono” Osuna.

Mario “Mono” Osuna, por los votos recibidos en La Asamblea.

Julio Camejo, por la decisión de Bicolor con el Huevo Dorado.

Sin embargo, esta lista todavía puede cambiar con La Salvación y La Traición. Primero, uno de los nominados quedará bloqueado mediante la dinámica de “Echar Tierra”. Los tres restantes competirán para salir de la tabla y obtener el poder de nominar a otro compañero el viernes.