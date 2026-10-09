Estas son las 3 flores de temporada para adornar tu mesa en otoño 2026

El mundo de la decoración o adecuaciones dentro del hogar tiene muchas vertientes para aprovechar. Algunos pintan sus casas, agregan elementos en la sala y habitaciones… sin embargo el comedor-mesa es uno de los espacios al que más vida se le puede dar. Por eso, para este otoño puedes colocar flores o arreglos pequeños que inunden de color el espacio donde tú o tu familia pasan mucho tiempo en la semana.

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¿Cuáles son las mejores flores para decorar tu mesa en este otoño 2026?

El cambio de temporada ocurrido a finales de septiembre ya toma aromas y colores totales en el actual octubre de 2026. Por eso, dentro del hogar se puede lograr eso de diferentes formas, pero una muy bonita es incluyendo flores o arreglos florales no tan invasivos para los diferentes espacios en casa. Los colores cálidos como el lila, el rojo cereza, el borgoña y el terracota pueden ser una opción… y estas son las plantas que cumplen con dichas características.

Dalias para el otoño 2026

Si de inmediato quieres verte bastante fuerte en la personalidad que puedes comunicar en este otoño, las dalias son flores que logran diferentes tamaños de pétalos y por lo tanto diversos rangos de flores. Por eso tu comedor puede lucir muy bonito, sofisticado y hasta imperial con esos naranjas, rosas, lilas y rojos intensos muy cercanos al vino.

Rosas inglesas para el otoño 2026

Si quieres una esencia más elegante o hasta romántica, estas son tus opciones ideales. La flor de las rosas inglesas destaca por sus pétalos abundantes y su forma redondeada. En la presente temporada del año puedes conseguir colores como el borgoña, crema, rosa viejo o rojo cereza. Aunque puedes crear las combinaciones que más te gusten, también basta con 4 o 6 flores en un jarroncito para darle otra vitalidad a tu comedor.

Crisantemos para el otoño 2026

En esta tercera y última propuesta para adornar tu mesa en otoño de 2026, puedes incluir esta hermosa flor de colores diversos como el borgoña, rojo oscuro, crema, naranja y amarillo mostaza. Mientras que esta variedad de color también incluye las flores blancas, que te pueden ayudar a equilibrar la intensidad de tonos o lograr algo más discreto con puras flores blancas. Allí se recomienda usar jarrones de cerámica o de vidrio para que luzcan hermosas en tu comedor.