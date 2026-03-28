6 diseños de uñas para pies en colores pastel, perfectas para Pascua 2026; son aesthetic y fáciles de combinar

No hay como las tonalidades suaves para conseguir un pedicure elegante, discreto y fácil de combinar, pero al mismo tiempo hermoso. Para esta temporada, te compartimos algunos diseños de uñas para pies en colores pastel, que están perfectas para Pascua 2026.

Estas ideas que te presentaremos son sencillas de lograr y también muy originales. Úsalas en temporada de calor o en vacaciones.

6 ideas de uñas para pies en colores pastel, ideales para Pascua 2026

1. Flores color pastel

Comenzamos con un diseño alegre que se vería súper bien en tus vacaciones de Semana Santa 2026. Son florecitas en colores pastel, específicamente en rosa, azul, amarillo y lila. El fondo se hizo en nude, por lo que el resultado no quedó demasiado llamativo.

2. En azul

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El azul pastel es uno de las tonalidades más populares en la primavera 2026. Aprovéchalo en un hermoso diseño de pedicure que combina el azul con puntitos de color amarillo mantequilla (otro de los tonos de moda).

3. Uñas para pies con puntas en colores pastel

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Esta es una de las opciones más minimalistas que podrías elegir. Los colores pastel están presentes únicamente en las puntas de las uñas, y en cada una hay una tonalidad distinta. El resto de la superficie es color piel.

4. Huevitos de Pascua

¿Por qué no atreverte a presumir un look de uñas para pies en colores pastel y que además imiten la textura de los huevos de Pascua? Puedes elegir una sola tonalidad o incluso combinar varias en tu pedicure.

5. Con flores discretas

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Así como sucede en las manos, la combinación de una base en rosa con puntas de color blanco es una de las opciones más elegantes posibles. Aquí, para hacer referencias a la naturaleza y a la Pascua 2026, se agregaron florecitas de color pastel.

6. Con efecto cromado

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Los colores pastel también pueden tener un toque de originalidad, como en este ejemplo. Aquí se empleó un hermoso efecto cromado que brilla con la luz. Si no le temes a un pedicure un poquito más llamativo, anímate a llevarlo.