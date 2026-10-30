Las manos con dedos largos y delgados ofrecen distintas posibilidades al momento de elegir una manicura. Las formas cuadradas, coffin y squoval destacan por sus terminaciones rectas o ligeramente angulares, que aportan equilibrio visual. Mientras que estos 7 modelos son ideales para dedos anchos.

De acuerdo con Vogue y Allure, las propuestas para noviembre de este año son los colores chocolate, vino tinto, ciruela, verde oliva y acabados metálicos. Mientras que los diseños con perlas, figuras geométricas y efectos cromados amplían las alternativas para esta temporada, que también puedes usar 9 ideas de uñas con efecto carey para salir de los diseños tradicionales.

6 diseños de uñas que puedes usar en noviembre 2026 si tienes los dedos delgados|IA

Los diseños para dedos delgados

1. Cuadradas color chocolate: El café chocolate es una de las tonalidades que destacan durante el otoño de 2026. Su acabado uniforme sobre una estructura cuadrada permite conseguir una apariencia clásica, especialmente cuando se combina con una longitud media y esquinas bien definidas.

2. Coffin con efecto vino tinto: La estructura coffin, también conocida como ballerina, se caracteriza por sus laterales estrechos y una punta plana. Su silueta combina una base alargada con una terminación recta, por lo que funciona como alternativa para manos de dedos largos.

3. Squoval con acabado francés: La forma squoval combina los laterales rectos de la estructura cuadrada con esquinas ligeramente redondeadas.

4. Verde oliva con efecto cat eye: El verde oliva es una de las alternativas cromáticas para quienes buscan salir de los habituales marrones y rojos de otoño. Su combinación con el efecto cat eye crea reflejos luminosos que cambian según la posición de la mano y la incidencia de la luz.

5. Ciruela con efecto perlado: El morado ciruela es otra alternativa para incorporar colores profundos durante noviembre. Esta tonalidad combina matices rojizos y violetas, por lo que puede utilizarse tanto en acabados brillantes como con una capa perlada.

6. Cuadradas con figuras geométricas doradas: Las figuras geométricas permiten incorporar diferentes elementos decorativos sin cubrir por completo la base.