6 diseños de uñas que estarán en tendencia en 2026: te harán lucir elegante y moderna

Un nuevo año llegó y eso sólo significa una cosa para los amantes de la moda y la manicura: ¡nuevos diseños en tendencia! A diferencia de 2025, el 2026 apunta a ser un año marcado por la elegancia y lo minimalista, dejando de lado la decoración excesiva. Dicho esto, te dejamos seis diseños de uñas que harán lucir tu manicura elegante y moderna. Y, lo mejor de todo, lucen increíbles tanto en uñas largas como en cortas.

Cloud Dancer

El color de este año es el Cloud Dancer (Danzante de las Nubes, en español). Como su nombre lo indica, se trata de un tono blanco, suave y cálido, que evoca la calma y pureza de las nubes, lo que lo convierte en el color ideal para unas uñas de encanto.

|Captura de Pinterest

Metales suaves

Bajo la línea de la elegancia y lo minimalista, los metales suaves también serán tendencia este 2026. Los tonos champagne, plata o dorado opaco son ideales para lucir una manicura de impacto, pero gentil. Tal como la tendencia lo sugiere.

|Captura de Pinterest

Efecto Velvet

El efecto velvet en tonos claros, sin duda, es algo que no puede faltar en tu lista de diseños este año. Estos diseños cambian según la luz, lo que le da un plus a tus manos, haciéndolas lucir verdaderamente hermosas y modernas.

|Captura de Pinterest

Rojo oscuro o con textura

El rojo nunca pasa de moda… Sólo evoluciona. Si los tonos rojizos son tus favoritos y no quieres quedarte fuera de tendencia, te recomendamos optar por una tonalidad más oscura, que sea gentil y cero exagerada, como un vino o caoba. Ambos tonos son perfectos para el 2026.

|Captura de Pinterest

French

El diseño francés es un must para cualquiera que se dedique al mundo de la manicura. Este año, te sugerimos probar alguna variante de las french nails, como la incorporación de tonos metálicos suaves. Esto elevará tu diseño al siguiente nivel y hará que tus uñas se vean más elegantes.

|Captura de Pinterest

Tonos crema

Dado que el minimalismo y la elegancia serán la tendencia de este año, los tonos crema no pueden quedar de lado. Un diseño liso en color latte o vainilla es ideal para apegarse a lo que estará de moda en 2026.