Las uñas verdes pastel marcarán la moda en esta primavera 2026, pues el diseño hará que tus manos se vean pulcras, minimalistas, pero con un toque de elegancia para que las lleves a todo tipo de ocasión. Si las quieres combinar, puedes optar por estos 11 modelos para playa que quedan hermosos en los pies y son de diferentes colores.

De acuerdo con un artículo del portal Clara, en esta nueva estación se posicionan los colores luminosos, suaves y con matices naturales, como lo son los tonos pastel, ya sea el azul o el rosa, pero entre ellos destaca más el verde, ya que realza los diferentes tipos de piel y evoca frescura, tal cual a la primavera. Estos son los 11 diseños de uñas con flores que son perfectos para iniciar marzo 2026.

Los mejores diseños de uñas verdes para lucir en primavera

1. Combinaciones: Un diseño original es la combinación de diferentes tonos de verde o, como lo es en este caso, jugar también con un color blanco.

6 diseños de uñas verdes pastel que están a la moda en primavera 2026|Pinterest

2. Militar: Este tono de color, también conocido como oliva, es símbolo de abundancia, riqueza y prosperidad, según portales de moda.

6 diseños de uñas verdes pastel que están a la moda en primavera 2026|Pinterest

3. French: Pinta las puntas de tus uñas con un verde pastel, para darle un giro diferente al diseño clásico que es el incondicinal en el mundo de la manicura.

6 diseños de uñas verdes pastel que están a la moda en primavera 2026|Pinterest

4. Nail art: Para realzar tu diseño, le puedes pintar hojas o flores acordes a la primavera.

6 diseños de uñas verdes pastel que están a la moda en primavera 2026|Pinterest

5. Con puntos: Este diseño es una buena opción para darle una cara diferente a tu manicura y así lucir increíble durante la primavera.

6 diseños de uñas verdes pastel que están a la moda en primavera 2026|Pinterest

6. Tonos pastel: Elige los colores pastel que más te agraden, sin olvidarte del verde, para jugar con diferentes tonos en tu manicura.

6 diseños de uñas verdes pastel que están a la moda en primavera 2026|Pinterest

Cabe mencionar que estos diseños los puedes utilizar en la forma de uñas que mejor te agraden, aunque las tendencias sugieren que la almendrada, ya marcará la pauta durante la primavera 2026 y destacará sobre las demás.