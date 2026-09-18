El código QR de HOY viernes 18 de septiembre para las votaciones de La Granja VIP Segunda temporada

Este viernes 18 de septiembre, la votación de La Granja Segunda Temporada definirá la eliminación del próximo domingo 20 de septiembre, y los seguidores pueden apoyar a su granjero favorito mediante el código QR que ponemos a su disposición, así como desde la App de TV Azteca En ViVP.

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¿Cómo votar con QR en La Granja VIP 2026?

Este viernes 18 de septiembre podrás ayudar a tu granjero favorito con tu voto y, si te preguntas cómo hacerlo, aquí te contamos EL CÓDIGO QR, que te permitirá ingresar a la sala de votaciones para apoyar a tu granjero favorito. Toma en cuenta que, una vez ubicado el código, debes escanearlo con tu dispositivo inteligente, lo que te permitirá brindar tu voto a tu granjero favorito. Toma en cuenta que es necesario contar con una conexión estable para evitar contratiempos.

Recuerda que una vez que hayas ingresado a la sala de votaciones, debes esperar a que se active la opción de votar. Toma en cuenta que tienes 10 votos, los cuales puedes repartir como mejor te convenga entre los nominados. También puedes brindar tus votos dando click aquí.

¿Quiénes son los granjeros que quedan dentro de la contienda de la segunda temporada de La Granja VIP hasta hoy 18 de septiembre del 2026?

Es importante tomar en cuenta que hasta el día de hoy, 18 de septiembre del 2026, aún quedan 19 Granjeros que siguen en la contienda por llevarse la victoria de La Segunda Temporada de La Granja VIP.



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevin Contreras "El Bicolor" (en riesgo de eliminación)

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna (en riesgo de eliminación)

Niurka Marcos (en riesgo de eliminación)

Mónica Escobedo (en riesgo de eliminación)

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreana”

Natalia Alcocer

Manelyk González (en riesgo de eliminación)

Mario "Mono" Osuna

Pimpinela Escarlata

Pascal Nadaud

Azalia Ojeda (salvada el jueves 18 de septiembre)

Julio Camejo

Es importante recordar que tu voto tiene el poder de ayudar a tu granjero favorito en su camino por llegar a la gran final de La Granja VIP, Segunda Temporada. Sigue todo lo mejor de la contienda por Azteca UNO y todas nuestras redes sociales oficiales.