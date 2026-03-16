6 ideas para reemplazar tu sala vieja y hacer que tu casa se vea más aesthetic
Si estás pensando en renovar la sala de tu casa, pero todavía no sabes qué modelos se verían bien, checa estas opciones que son sencillas y muy acogedoras.
La sala es uno de los espacios en los que pasamos la mayor parte del tiempo, ya sea viendo la televisión o simplemente disfrutando de un rato de tranquilidad. Es por esto que en todo momento debería lucir acogedora y brindar una sensación de comodidad única, algo para lo que es indispensable tener un juego de sillones suavecitos y que combinen a la perfección con la decoración para un toque "aesthetic".
¿Qué tipos de sala están en tendencia 2026? Modelos que quedan perfectos en cualquier sala
- Modular en tonos neutros. De nada sirve un diseño bonito si su estructura no está pensada para ser funcional, como sí lo son los sofás modulares que permiten reorganizar sin ser estorbosos. Se trata de versiones que se acoplan bien a lugares pequeños y aprovechan zonas que suelen quedar olvidadas, como las esquinas.
- Sala curva suave al tacto. En caso de que prefieras los muebles más originales, las salas con forma curva son una excelente alternativa para transformar la decoración de tu casa. Además, son muy cómodas y sirven para contrastar con muros de colores intensos.
- Sala de terciopelo color verde esmeralda. Uno de los colores en tendencia para 2026 es el verde esmeralda, que no solo veremos en la ropa y los diseños de uñas, sino que también se hará presente en los muebles. Así que si buscas darle vitalidad a la sala de tu hogar, una sala en este tono y con textura aterciopelada podría ser la mejor adquisición.
- Sofá bajo con estilo japonés. Si lo que buscas es una decoración minimalista y elegante, entonces te encantarán las versiones de sala tipo japonés para decirle adiós al mobiliario viejo. Puede ser de un solo tono con cojines muy suaves o con una base de madera para que contraste.
- Sillones de piel reclinables. Muchas personas buscan que los muebles de su casa sean multifuncionales para usarlos de diversas maneras y los sofás de piel que son reclinables son una gran alternativa para este propósito. Todo gracias a que su apariencia luce muy elegante y le da sofisticación a los espacios, además de que sirve para dormitar o ver la TV más cómodos.
- Sala en tonos cálidos. Otra de las opciones para renovar la sala de un hogar con un estilo discreto, son los sofás de colores cálidos. Y es que al tratarse de tonos tan delicados, no resta armonía visual y hace que la luz se refleje mejor.