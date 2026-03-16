6 ideas para reemplazar tu sala vieja y hacer que tu casa se vea más aesthetic

La sala es uno de los espacios en los que pasamos la mayor parte del tiempo, ya sea viendo la televisión o simplemente disfrutando de un rato de tranquilidad. Es por esto que en todo momento debería lucir acogedora y brindar una sensación de comodidad única, algo para lo que es indispensable tener un juego de sillones suavecitos y que combinen a la perfección con la decoración para un toque "aesthetic".

¿Qué tipos de sala están en tendencia 2026? Modelos que quedan perfectos en cualquier sala