Cuál fue el reto de este viernes 19 de junio que podría cambiar el rumbo de los cocineros en MasterChef 24/7

La cocina más famosa de México está viviendo una de sus noches más tensas y sorprendentes este viernes 19 de junio. En lo que parecía ser un clásico viernes de salvación, el ambiente se transformó por completo en un abrir y cerrar de ojos, demostrando que en MasterChef 24/7 la zona de confort simplemente no existe.

Lo que comenzó como un beneficio ordinario terminó convirtiéndose en un reto que promete cambiar radicalmente el rumbo y el destino de los cocineros de cara al próximo domingo de eliminación.

¿Cuál fue el reto de este viernes de salvación 19 de junio en MasterChef 24/7?

Al inicio de la jornada, los chefs otorgaron a los participantes dos minutos completos en el mercado para elegir con total libertad los ingredientes con los que cocinarían. Cada quien armó su canasta pensando en su platillo, sin embargo, la sonrisa se les borró al llegar a las estaciones, cuando el panel de jueces soltó la bomba: las reglas habían cambiado por completo y sus planes individuales quedaban anulados.

El Reto de Rotación de Estaciones en MasterChef 24/7 este 19 de junioLa dinámica de esta noche fue el Reto de Rotación de Estaciones. La regla del juego fue tan sencilla como intensa: cada vez que el Chef Herrera tocara un imponente gong instalado en el set, los cocineros tendrían que abandonar de inmediato su estación, dejar sus utensilios y avanzar al lugar de su compañero.

Al momento del cambio, los aspirantes debían continuar con la preparación del plato ajeno sin recibir una sola instrucción, receta o explicación de lo que se estaba cocinando ahí. Es así como esta noche, MasterChef 24/7 se convirtió en un juego de adivinanzas aromáticas donde descifrar los tiempos de cocción y los sazones del otro era cuestión de pura intuición. Este formato abrió un debate ético y estratégico entre las hornallas.

El reto dejó en las manos de los competidores una tentación muy peligrosa: usar la rotación como una ventaja para sabotear sigilosamente las preparaciones ajenas —añadiendo exceso de sal o apagando fuegos—, o bien, apelar al compañerismo y tratar de rescatar el platillo en turno para entregar algo digno.