Por “seguir a cargo de los cuidados médicos”, María se ausenta por segunda noche consecutiva de MasterChef 24/7

Aunque la gala de salvación estuvo protagonizada por la tensión generada por el reto en el que los cocineros se vieron forzados a rotar estaciones, la ausencia de María por segunda noche consecutiva se robó los reflectores al inicio de la transmisión.

"Este domingo sabremos qué es lo que va a suceder con ella": El destino de María se decidirá pronto

Al inicio de la gala, Claudia Lizaldi le compartió a los cocineros, los Chefs y el público que sintonizaba la gala que, por "seguir a cargo de los cuidados médicos", María no iba a poder defender su lugar en MasterChef 24/7 por segunda noche consecutiva.

Luego de mandarle un abrazo a la distancia, la conductora afirmó que el destino de la cocinera en la competencia culinaria se definirá el próximo domingo 21 de junio durante la gala de eliminación.

Cabe recordar que el miércoles pasado, María pasó por una crisis con motivo del trabajo del grupo rojo en la intensa batalla por equipos y que su desempeño y liderazgo fueron cuestionados por los paladares más exigentes de México y por sus propios compañeros.

Además, los cocineros, quienes han mostrado preocupación por el estado de salud de la competidora, compartieron sus teorías sobre una posible salida de la concursante.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al sexto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Julio, Daniela y Antrax; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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