6 manualidades de Navidad que puedes hacer en ratos libres para que no te agarren las prisas: fáciles y rápidas

La Navidad es una de las épocas más bonitas del año, pero también puede convertirse en una carrera contra el reloj cuando llega el momento de decorar la casa. Por eso, hacer manualidades navideñas en tus ratos libres es una excelente forma de adelantar los preparativos sin gastar demasiado dinero. Con materiales que probablemente ya tienes en casa, puedes crear adornos originales para darle un toque festivo a cada rincón.

Lo mejor es que no necesitas dedicarles todo el día ni ser experto en trabajos manuales. Estas seis ideas son fáciles , rápidas y perfectas para preparar poco a poco, ya sea durante una tarde tranquila o mientras disfrutas de una película navideña.

6 manualidades de Navidad fáciles y rápidas para hacer en casa

1. Esferas navideñas personalizadas

Aprovecha las esferas transparentes o lisas que tengas guardadas para darles una nueva apariencia. Puedes decorarlas con listones, pequeñas estrellas de papel, brillantina o pintura acrílica. También puedes escribir el año o las iniciales de tu familia para conseguir un adorno especial para el árbol.

Guirnalda navideña de papel.|(Especial/Pinterest)

2. Guirnalda navideña de papel

Con cartulinas verdes, rojas y blancas puedes crear una guirnalda para decorar puertas, ventanas o paredes. Recorta círculos, estrellas o figuras de copos de nieve y únelos con hilo o estambre. Es una manualidad económica que puedes terminar en pocos minutos y personalizar con los colores de tu decoración.

Frascos decorativos con luces y Mini árboles de Navidad con cartón.|(Especial/Pinterest)

3. Frascos decorativos con luces

No tires los frascos de vidrio que quedan después de consumir mermeladas u otros alimentos. Límpialos, coloca en su interior una serie de luces LED de pilas y decora el exterior con un listón rojo o una etiqueta navideña. El resultado es una pequeña lámpara decorativa que puedes colocar sobre una mesa o una repisa.

4. Mini árboles de Navidad con cartón

Si tienes cajas de cartón que ya no utilizas, puedes convertirlas en pequeños árboles decorativos. Dibuja y recorta dos siluetas iguales de pino, haz una ranura en cada una para ensamblarlas y píntalas de verde. Después, agrega estrellas de papel, pequeños círculos de colores o detalles dorados.

5. Copos de nieve de papel

Esta es una de las manualidades más sencillas para hacer en un rato libre. Dobla una hoja blanca varias veces, recorta pequeñas formas en los bordes y desdóblala para descubrir tu copo de nieve. Puedes crear varios tamaños y pegarlos en las ventanas o colgarlos con hilo para conseguir una decoración invernal.

Portavelas navideños con piñas y Copos de nieve de papel.|(Especial/Pinterest)

6. Portavelas navideños con piñas

Recoge algunas piñas secas, límpialas y pinta ligeramente las puntas con pintura blanca para simular nieve. Después, colócalas alrededor de un recipiente resistente al calor o úsalas como decoración sobre una bandeja con ramas artificiales y esferas pequeñas. Evita poner piñas secas cerca de una llama; si quieres iluminación, elige velas LED.

¿Cómo organizar tus manualidades para no tener prisas en Navidad?

La clave está en repartir las actividades durante las semanas previas a las fiestas y preparar todos los materiales antes de comenzar. Guarda cartón, frascos, papel, listones y tijeras en una caja para tenerlos a la mano cuando dispongas de unos minutos libres.

También puedes hacer varias piezas de una misma manualidad al mismo tiempo, como los copos de nieve o las esferas decoradas, para ahorrar tiempo. Así, cuando llegue diciembre, tendrás buena parte de la decoración lista y podrás disfrutar de las fiestas sin tantas pendientes.